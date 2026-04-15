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Santa Fe: cayeron 70 mm y aseguraron que el sistema de bombeo funciona con normalidad

Tras una jornada de lluvias persistentes, desde la Municipalidad destacaron la buena respuesta del sistema de drenaje urbano. Pese a la caída de árboles y postes, la circulación no se vio afectada y se espera que el protocolo continúe activo hasta la madrugada.