La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada de inestabilidad climática que, hasta el mediodía de este miércoles, dejó un acumulado de 70 milímetros de lluvia. A pesar de la persistencia del fenómeno, el sistema de drenaje ha respondido de manera eficiente y no se han registrado anegamientos generalizados en los barrios de la capital.
Santa Fe: cayeron 70 mm y aseguraron que el sistema de bombeo funciona con normalidad
Tras una jornada de lluvias persistentes, desde la Municipalidad destacaron la buena respuesta del sistema de drenaje urbano. Pese a la caída de árboles y postes, la circulación no se vio afectada y se espera que el protocolo continúe activo hasta la madrugada.
En declaraciones a CyD Litoral, el director de Gestión de Riesgo del municipio, Luis Mariano Cabal, confirmó que el protocolo de emergencias se activó a primera mañana del martes.
"Se empezó con el repaso de los puntos críticos, la limpieza, el chequeo de las bombas y de los niveles de los reservorios. La ciudad ha respondido muy bien porque la lluvia no fue de muy alta intensidad", explicó el funcionario.
Estado de los servicios y reclamos
Hasta el momento, el sistema de atención ciudadana registró un total de 170 reclamos. La mayor parte de las incidencias están vinculadas a las ráfagas de viento y la humedad del suelo: se reportaron 25 postes caídos o por caer y una cantidad similar de árboles y ramas de gran porte que obstruyen la vía pública.
En cuanto a las calles, Cabal aclaró que "se puede circular por casi la totalidad de la ciudad". Sobre los casos de viviendas afectadas, el director precisó que se trata de situaciones aisladas: "Tuvimos tres reclamos por viviendas anegadas, pero son construcciones instaladas precariamente en zonas de reservorios".
El pronóstico para las próximas horas
El manual de procedimientos por lluvia continuará vigente, ya que se espera que las precipitaciones persistan durante el resto del miércoles. "Estimamos que hasta la noche vamos a seguir con este nivel de intensidad, pudiendo acumular entre 25 y 30 milímetros más", adelantó Cabal. Según el reporte, hacia la madrugada la tormenta perdería fuerza para transformarse en lloviznas leves.
Desde el municipio recordaron la importancia de la colaboración vecinal para evitar obstrucciones en el sistema hídrico. "La recomendación es la de siempre: no sacar la basura mientras llueve. La basura es lo que obstruye el sistema de drenaje y lleva al anegamiento de las calles", enfatizó el director.
Finalmente, se recordó que las cuadrillas municipales permanecen en la calle y que cualquier inconveniente debe ser reportado a la línea gratuita de atención ciudadana: 0800-777-5000.