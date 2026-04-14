La provincia de Santa Fe atraviesa un martes de alta tensión meteorológica. Según el último reporte oficial, el centro y el norte del territorio se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica la posibilidad de tormentas severas con abundantes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Por su parte, el sur provincial permanece bajo alerta amarilla, completando un cuadro de inestabilidad que abarca a toda la bota.
Se mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia al centro y norte provincial por fenómenos intensos. La inestabilidad persistirá durante el miércoles, con lluvias moderadas y vientos del sector sur que pondrán fin a la humedad agobiante.
En específico, el Servicio Meteorológico Nacional informó que los departamentos bajo alerta naranja son 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier, San Cristóbal, San Justo, Las Colonias, Castellanos, La Capital, San Jerónimo, San Martín y Belgrano. Mientras que Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario y Constitución permanecen con alerta amarilla.
Miércoles: el pico de la inestabilidad
Para este miércoles 15 de abril, las condiciones seguirán siendo críticas. Se espera un cielo cubierto y una atmósfera inestable que podría derivar en lluvias débiles a moderadas, sin descartar chaparrones puntualmente intensos.
Lo más destacado de la jornada será la poca amplitud térmica: la mínima se ubicará en 18°C y la máxima apenas trepará hasta los 21°C. Los vientos, que soplarán del sector sur/sureste con intensidad moderada a regular, serán los protagonistas encargados de desplazar la masa de aire cálido, rotando hacia el suroeste al final del día.
Mejora paulatina desde el jueves
Hacia el jueves 16, el panorama comenzará a despejarse. Aunque la mañana podría presentar bancos de niebla en zonas rurales —un clásico de nuestra región tras las lluvias—, la tendencia es hacia una estabilización relativa. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 24°C, con vientos del sector suroeste que ayudarán a "limpiar" el cielo hacia la noche.
El viernes 17 de abril marcará el regreso definitivo del buen tiempo. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 26°C, los santafesinos podrán disfrutar de una jornada estable. Si bien persisten bajas probabilidades de neblinas matinales, el sol será el gran protagonista del cierre de la semana laboral.
Recomendaciones
Es importante que ante tormentas:
- Evitar salir de los hogares durante los momentos de mayor intensidad.
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.