Un intenso temporal golpeó con fuerza al norte de la provincia de Santa Fe y dejó un escenario crítico en distintas localidades. En pocas horas, el volumen de agua caída superó los 200 milímetros en algunos sectores, generando inundaciones, complicaciones en la infraestructura y familias afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas.
Las imágenes del norte santafesino afectado por un fuerte temporal
Más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas provocaron anegamientos, evacuaciones y suspensión de clases en varias localidades del norte provincial. El fenómeno mantiene en alerta a autoridades y vecinos ante nuevos pronósticos de precipitaciones.
Las imágenes que comenzaron a circular muestran calles convertidas en verdaderos ríos, barrios completamente anegados y sistemas de desagües desbordados. En ciudades como Reconquista, el impacto fue significativo, con zonas enteras bajo agua y trabajos de emergencia durante la madrugada para facilitar el escurrimiento.
Barrios anegados y evacuaciones
Uno de los puntos más afectados fue el norte provincial profundo. En Fortín Olmos, la situación fue calificada como “extremadamente crítica”, con prácticamente todos los barrios inundados. Allí, varias familias debieron ser evacuadas y trasladadas a casas de allegados, mientras las autoridades locales activaron protocolos de emergencia.
En Avellaneda, donde se registraron cerca de 220 milímetros de lluvia en pocas horas, el colapso de los sistemas de drenaje agravó el panorama. Sectores como barrio Don Pedro y zonas del oeste quedaron bajo agua, obligando a intervenciones urgentes para evitar mayores daños.
En paralelo, en Reconquista se habilitaron centros de evacuados y se desplegaron operativos para asistir a vecinos de barrios como Asunción, La Loma y el sector sur, donde el agua tardó más en retirarse.
Clases suspendidas y alerta vigente
La magnitud del temporal también impactó en la actividad cotidiana. Las autoridades educativas dispusieron la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en varias localidades, priorizando la seguridad de alumnos y docentes ante las dificultades para trasladarse.
Además, los daños en caminos y calles de tierra complican la circulación y anticipan un escenario complejo para la recuperación. En algunas zonas, la red vial quedó severamente afectada, con alcantarillas dañadas y sectores intransitables.
El panorama podría agravarse. Los pronósticos indican la posibilidad de nuevas lluvias en la región, lo que mantiene en alerta a los equipos de Protección Civil y a los gobiernos locales, que continúan coordinando tareas de asistencia y monitoreo permanente.