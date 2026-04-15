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Cayeron 200 milímetros de lluvia en Reconquista: calles anegadas y problemas urbanos

Los gobiernos locales han solicitado a la población extremar las precauciones. Reconquista alcanzó los 200 mm acumulados. En Avellaneda, uno de los puntos más críticos fue en el B° Don Pedro, donde se intervino para desobstruir el desagüe principal.