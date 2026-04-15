La cabecera del departamento General Obligado fue la más afectada por la lluvia, aunque otras localidades sufrieron trastornos. Se contabilizó un total de 200 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad de Reconquista. Desde la Municipalidad informaron que se continúa trabajando de manera permanente, con tareas de desagote y limpieza para facilitar el escurrimiento del agua.
Cayeron 200 milímetros de lluvia en Reconquista: calles anegadas y problemas urbanos
Los gobiernos locales han solicitado a la población extremar las precauciones. Reconquista alcanzó los 200 mm acumulados. En Avellaneda, uno de los puntos más críticos fue en el B° Don Pedro, donde se intervino para desobstruir el desagüe principal.
Asimismo, aseguraron que Protección Civil se encuentra monitoreando la situación de cerca, para actuar rápidamente en caso de que sea necesario. En torno a esto, solicitaron a los vecinos evitar circular si no es necesario y tomar las precauciones correspondientes en sus hogares. Ante cualquier emergencia y en caso de ser estrictamente necesario, comunicarse al 100 (Bomberos Voluntarios).
En Avellaneda
A las 23:45 horas del martes 14 de abril de 2026, desde el gobierno de Avellaneda indicaron que Servicios Públicos recorrió toda la ciudad trabajando para descomprimir los desagües, que se encuentran colapsados por las intensas lluvias. Destacaron que uno de los puntos más críticos es el B° Don Pedro, donde se intervino para desobstruir el desagüe principal. La alerta meteorológica continúa y los equipos de emergencia siguen trabajando en el territorio. «Pedimos paciencia y solidaridad», cerraba la comunicación oficial. Aunque minutos más tarde debieron aclarar que el municipio no había designado la sede scout como punto de recepción de donaciones. «Por favor, no difundir información incorrecta», añadieron para evitar que algunos utilicen la situación.
Cuando comenzaba el miércoles 15 de abril de 2026, el propio intendente Braidot indicó que se hicieron trabajos en la zona de las calles 342 y 311, zona este, «para descomprimir colapso en desagües Barrio Don Pedro», explicó. Manifestó además que luego del momento crítico, se normalizó la situación, «pero los desagües están trabajando al límite; se sigue monitoreando ante eventuales nuevas lluvias», advirtió. El mandatario municipal comunicó que estaban repartiendo bolsas de arena para situaciones de emergencia.
Estado de situación
A las 7:20 horas de este miércoles 15 de abril de 2026, el intendente Gonzalo Braidot hizo un repaso de lo ocurrido. «Hemos recibido agua en exceso, generando complicaciones.
220 mm hasta las 23.30 horas, de los cuales 90 mm se cayeron entre las 20.30 y las 22:00 horas, lo cual, con el acumulado del día, generó el colapso de varios sectores», comentó.
Reiteró que lo más complejo se dio en Barrio Don Pedro, donde tuvieron que llevar a cabo intensos trabajos. «En Calle 42 (continuación de Héroes de Malvinas), altura calle 311 aproximadamente», ubicó. Añadió que dichas tareas descomprimieron el sector, que previamente sufrió la entrada del agua en las casas en dos sectores o zonas del barrio puntualmente. «Los desagües están todos funcionando muy bien, el agua corre fuerte, pero están al límite, con lo cual, si caen más precipitaciones hasta que descomprima, puede haber complicaciones otra vez en la zona zanjón principal del autódromo y colectoras que derivan allí», clarificó. Añadió que el arroyo El Rey sigue creciendo, «eso ralentiza las salidas de los desagües», lamentó.
«Hemos evacuado familias de la zona de Ruta 31 bajo agua, algunas familias de Belgrano y Don Pedro, y Avellaneda Oeste», confirmó el mandatario municipal. Subrayó que se repartieron bolsas de arena para familias con mayores complicaciones. «Todo el equipo de gabinete y empleados de servicios, obras, desarrollo humano, gobierno y demás está trabajando para acompañar a las familias damnificadas. Seguimos atentos a la emergencia», finalizó el intendente de Avellaneda.
Bomberos activos
Alrededor de las 21:35, una unidad de Bomberos Voluntarios de Reconquista debió acudir a la Avenida 27 de abril (calle 44) al 1833, a pocos metros de Bulevar Perón, tras el aviso de un automóvil que había caído en una cuneta.
Al llegar al lugar, los efectivos procedieron al rescate del conductor, quien permanecía dentro del vehículo. Según lo informado, se encontraba ileso.
Suspensión de clases
La Región II de Educación dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales del turno mañana del miércoles 15 de abril como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas.
La decisión fue dada a conocer por el delegado, el Prof. Sergio García, a través de un comunicado, teniendo en cuenta las dificultades que las condiciones climáticas generan en el traslado de estudiantes y docentes, con el objetivo de resguardar la integridad de toda la comunidad educativa.
Según indicó, la situación será evaluada durante la mañana del mismo miércoles para determinar el desarrollo del turno tarde.
Evacuados
Llevará algunas horas tener un informe completo de Reconquista de los posibles evacuados; aunque ya desde anoche se comenzó a dar la primera opción, que es trasladarse a casa de familiares para poder estar más seguros. A primera hora de esta mañana comenzaron las distintas instituciones a ofrecer salidas alternativas. Desde el barrio Guadalupe de Reconquista ofrecieron los costureros para aquellas familias que necesiten refugiarse. Según pudimos confirmar, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado se montaron cuatro centros de evacuados, donde ya hay personas autoevacuadas.