Hacia fines de 2026

Alerta climática: otra advertencia por un posible “Niño” fuerte con riesgo de lluvias extremas en Santa Fe

Expertos del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático elaboraron un nuevo documento dado a conocer en abril que advierte un escenario complicado con tormentas y crecidas del Paraná hacia fin de año. El mismo coincide con el pronóstico elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.