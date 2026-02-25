Tormentas aisladas en Santa Fe: rige un aviso para la ciudad capital y alrededores

Un aviso por tormentas aisladas afecta a la ciudad de Santa Fe y la región este martes 24 de febrero a las 23.30, según informó el CMMC.
Se insta a la población de localidades vecinas -como Recreo y Esperanza- a seguir las recomendaciones de seguridad, ante el riesgo de inundaciones por precipitaciones intensas y actividad eléctrica moderada.
Un aviso por tormentas aisladas afecta a la ciudad de Santa Fe y la región este martes 24 de febrero a las 23.30, según informó el CMMC.
De acuerdo al parte, se prevén probables precipitaciones en cortos períodos de tiempo, ráfagas moderadas, actividad eléctrica de intensidad moderada y ocasional caída de granizo.
Las condiciones podrían generar anegamientos temporarios en sectores con drenaje reducido, por lo que se recomienda circular con precaución, evitar resguardarse bajo árboles y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.
Se sugiere a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.