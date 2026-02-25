#HOY:

Este martes por la noche

Tormentas aisladas en Santa Fe: rige un aviso para la ciudad capital y alrededores

Se insta a la población de localidades vecinas -como Recreo y Esperanza- a seguir las recomendaciones de seguridad, ante el riesgo de inundaciones por precipitaciones intensas y actividad eléctrica moderada.

Foto: Manuel FabatíaFoto: Manuel Fabatía
Un aviso por tormentas aisladas afecta a la ciudad de Santa Fe y la región este martes 24 de febrero a las 23.30, según informó el CMMC.

El fenómeno abarca la ciudad de Santa Fe, Esperanza, Recreo, Candioti Norte y zonas cercanas.

De acuerdo al parte, se prevén probables precipitaciones en cortos períodos de tiempo, ráfagas moderadas, actividad eléctrica de intensidad moderada y ocasional caída de granizo.

Así se veía la tormenta sobre Recreo.Así se veía la tormenta sobre Recreo.

Las condiciones podrían generar anegamientos temporarios en sectores con drenaje reducido, por lo que se recomienda circular con precaución, evitar resguardarse bajo árboles y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.

Fuente: CMMCFuente: CMMC

Se sugiere a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.

CLIMA EXTENDIDO
