Espectáculo natural

Una imponente tromba en el cielo sorprendió a los vecinos de Teodelina en medio del alerta meteorológico

El fenómeno, que fue captado en video y fotos por decenas de usuarios, se registró este lunes por la tarde en el sur provincial. Especialistas aclaran que, aunque visualmente similar a un tornado, su origen y potencia presentan diferencias clave.