Una imponente tromba en el cielo sorprendió a los vecinos de Teodelina en medio del alerta meteorológico
El fenómeno, que fue captado en video y fotos por decenas de usuarios, se registró este lunes por la tarde en el sur provincial. Especialistas aclaran que, aunque visualmente similar a un tornado, su origen y potencia presentan diferencias clave.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes, desde el SMN aclararon rápidamente que no se trató de un tornado en el sentido estricto, sino de una tromba.
Este lunes por la tarde, los habitantes de Teodelina, en el extremo sur de la provincia de Santa Fe, fueron testigos de un evento meteorológico tan impactante como inusual. En medio de un clima de inestabilidad, un largo embudo descendió de las nubes sobre la laguna El Chañar, generando asombro y algo de temor entre quienes registraron la escena con sus teléfonos celulares.
El fenómeno que revolucionó las redes
"Qué belleza" y "Esto pasa ahora en Teodelina" fueron algunas de las frases que acompañaron la viralización de los videos en redes sociales. Las imágenes muestran un "túnel" de viento y agua perfectamente definido que conectaba la base de una nube de tormenta con la superficie.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes, desde el Servicio Meteorológico Nacional aclararon rápidamente que no se trató de un tornado en el sentido estricto, sino de una tromba. Si bien ambos fenómenos comparten la forma de embudo, las trombas suelen ser considerablemente más débiles y tienden a perder organización casi de inmediato al tocar tierra firme. Su duración, por lo general, es de apenas unos pocos minutos.
"Ante estos eventos, lo más importante es mantenerse a resguardo", recomendaron desde el SMN.
Antecedente reciente en la costa santafesina
Este suceso en el sur provincial no es un hecho aislado en el calendario meteorológico reciente de Santa Fe. Apenas diez días atrás, un fenómeno de similares características sorprendió a los pobladores de San Javier, unos 400 kilómetros al norte de Teodelina. En aquella oportunidad, puesteros de la zona de islas capturaron con sus teléfonos el momento exacto en que una imponente manga de agua se desplazaba sobre el río, ofreciendo una postal imponente de la fuerza de la naturaleza en el corredor costero.
Aquel episodio en San Javier, registrado a mediados de febrero, también generó una rápida difusión de videos. Crédito: El Litoral
Aquel episodio en San Javier, registrado a mediados de febrero, también generó una rápida difusión de videos caseros que mostraban la formación del remolino de aire y agua conectando el cielo con el cauce fluvial. Estos eventos consecutivos en puntos tan distantes de la bota santafesina ponen de relieve las condiciones de inestabilidad atmosférica que han caracterizado al territorio provincial durante las últimas semanas.
¿Tromba o tornado?: una distinción necesaria
La confusión entre ambos términos es común. Técnicamente, una tromba se forma sobre un cuerpo de agua (mar, lagos o ríos anchos). Para que ocurra, es necesaria una condición fundamental: que el agua esté más cálida que el aire que se desplaza sobre ella. Esta diferencia térmica genera la inestabilidad necesaria para que el embudo se desarrolle.
Sin embargo, la denominación cambia según el suelo que pise. Si ese mismo embudo se desplaza hacia tierra firme, sobre pastizales o zonas de ganado, técnicamente pasa a ser categorizado como un tornado, aunque mantenga la intensidad de la tromba original.
Alerta amarilla para el sur santafesino
El evento en Teodelina no fue un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de fuerte inestabilidad climática que afecta a la región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para el departamento General López, donde se ubica Teodelina.
Esta advertencia se extiende también a los departamentos Caseros, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima, ya que se esperan lluvias intensas y ocasional caída de granizo en las próximas horas en todo el cordón sur de Santa Fe.