Fenómeno meteorológico

Alertan sobre un posible “Súper El Niño” entre 2026 y 2027: qué impacto podría tener en Santa Fe

Expertos advierten el riesgo de temperaturas récord, eventos meteorológicos extremos y un giro decisivo en la dinámica de precipitaciones del Cono Sur. En la ciudad siguen de cerca la evolución del fenómeno. El peor antecedente del sistema Paraná, la inundación de 1982-’83.