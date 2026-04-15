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Santa Fe bajo alerta naranja: lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento

La jornada se presenta inestable en la ciudad de Santa Fe, con precipitaciones persistentes, alta humedad y viento del sur. Se espera que las condiciones mejoren de forma gradual hacia el fin de semana.

Crédito: Flavio Raina.Crédito: Flavio Raina.
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La ciudad de Santa Fe atraviesa un miércoles plenamente inestable, con cielo cubierto, lluvias de variada intensidad y condiciones meteorológicas que obligan a extremar precauciones. A primera hora, la temperatura se ubicó en 21,3°C, con humedad elevada del 97% y viento del sector sur a 23 km/h.

Las condiciones húmedas y la nubosidad dominarán el escenario climático.Imagen ilustrativa

Durante la mañana y la tarde se prevén lluvias fuertes con probabilidades de precipitación entre el 70% y el 100%, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar levemente, aunque se mantendrán las lluvias con menor intensidad (40% a 70%). La temperatura oscilará entre los 20°C y 25°C.

El viento será otro factor a tener en cuenta: soplará del sudeste rotando al sur, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, lo que podría generar complicaciones en la vía pública.

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Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional anticipa una tendencia a la estabilización paulatina de las condiciones, aunque con temperaturas templadas y cierta nubosidad persistente:

Jueves: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Mejoramientos temporarios, aunque aún con cielo mayormente nublado.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 26°C. Tiempo más estable, con ascenso leve de temperatura.

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C. Jornada más cálida y con mejores condiciones generales.

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