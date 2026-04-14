Un total de 14 provincias se encuentran bajo alerta amarilla y, en algunos casos, naranja este martes por la llegada de lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Martes inestable: Santa Fe y otras 13 provincias bajo alerta por tormentas y granizo
el Servicio Meteorlógico Nacional advierte sobre la intensidad de los fenómenos previstos para las próximas horas. El aviso de mayor severidad afecta a las regiones centro y norte.
Las provincias bajo alerta con Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, partes de Córdoba y Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén.
De acuerdo al informe oficial, las áreas afectadas registrarán precipitaciones persistentes y abundantes, con acumulados estimados entre 80 y 180 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.
Además, se prevé intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, lo que eleva el riesgo de anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la vía pública.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en las zonas bajo alerta amarilla, donde se espera una importante intensidad de los fenómenos.
Recomendaciones
Es importante que ante tormentas:
- Evitar salir de los hogares durante los momentos de mayor intensidad.
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Mantener puertas y ventanas cerradas y alejarse de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.
Las condiciones climáticas adversas se enmarcan en un escenario de inestabilidad que afecta a gran parte del país y que podría extenderse durante los próximos días.