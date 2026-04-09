Pronóstico benigno

El frío moderado hasta junio podría colaborar en bajar el consumo estacional de gas

La suba y volatilidad de los combustibles fósiles dominan el mercado mundial. Por no haber invertido en gasoductos, el país no cubre sus necesidades internas de gas natural en otoño e invierno aunque le sobre producción de Vaca Muerta. En 2026, el termómetro puede ser un aliado, al menos para este trimestre.