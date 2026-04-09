Cada año el país debe prepararse para un aumento en la demanda de gas natural por redes por parte de los usuarios residenciales -y en menor medida comerciales- con motivo del invierno. Sin embargo, este año puede que se cumpla el "Pronóstico de Temperatura de abril-mayo-junio de 2026" para todo el país que elabora el Servicio Meteorológico Nacional (1).
El frío moderado hasta junio podría colaborar en bajar el consumo estacional de gas
La suba y volatilidad de los combustibles fósiles dominan el mercado mundial. Por no haber invertido en gasoductos, el país no cubre sus necesidades internas de gas natural en otoño e invierno aunque le sobre producción de Vaca Muerta. En 2026, el termómetro puede ser un aliado, al menos para este trimestre.
De confirmarse esos estudios, que hablan de temperaturas "superiores a la normal" para todas las provincias y regiones de la Argentina, puede haber un aliado inesperado para enfrentar los precios en alza que se observan en todas las energías y derivados del petróleo ante la guerra en Medio Oriente.
Por ahora, más allá de las buenas nuevas por el alto el fuego de las últimas horas del martes 7 de abril, sigue bajo un contexto complicado el precio del crudo y del Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina, cada año necesita comprar en barcos que se descargan en puertos de la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración de consumidores e industrias.
Este año son varias las novedades para la importación de GNL. En 2025 se necesitaron los cargamentos de solo 27 buques, frente a los más de 100 que fueron imprescindibles en 2014 con cortes programados a las actividades fabriles para proveer a los usuarios ante una verdadera ola de frío y las décadas de desinversión en infraestructura. Por otra parte, para el escenario actual con la quita de subsidios (ahora solo "focalizados" en familias de muy bajos ingresos) es fácil prever que en las capas medias de la sociedad las familias cuidarán mucho más cuándo encender estufas y calefactores de gas, aunque las subas tarifarias lleguen más adelante con los consumos de la primavera de este año y el verano de 2027, por el acierto de las autoridades de la Secretaría de Energía de diferir esos impactos para que se note menos en los bolsillos.
En términos sencillos, que el SMN haya previsto que en "un 40 ó 45%" de posibilidades haya temperaturas superiores a las habituales en el trimestre y que esa probabilidad crezca al "45 ó 50%" en la zona central del país, donde se encuentra concentrada la demanda del gas natural por redes (y de electricidad y combustibles líquidos) es un dato positivo. El termómetro, en efecto, puede ser un aliado.
Esta semana subió a 17 dólares el MBTU (una unidad de medida del poder calórico del combustible), muy por encima de los 13 previstos antes del conflicto (en 2025 su costo fue sensiblemente inferior). Y lo peor es que hay proyecciones de hasta 25 dólares de mantenerse las tensiones por las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel sobre la dictadura iraní, que propagó el conflicto a más países de la región aliados a los atacantes.
Por último, la otra novedad que presenta la provisión de GNL a la Argentina con barcos que llegan con cargamentos muy caros es que ahora el país estará en manos de un nuevo único intermediario, ya no será un trabajo a cargo del propio estado por parte de Enargas y la Casa Rosada. Mediante una licitación que esta semana contó con los sobre de oferta técnica de solo dos interesados se definirá quién hará la tarea técnica (y la negociación comercial) para que los barcos gaseros o metaneros lleguen a los puertos argentinos a descargar su preciado gas.
Se sabe: pese a que Vaca Muerta es capaz de abastecer a la Argentina y también de convertir al país en un gran exportador, no se han completado los gasoductos previstos. El costo de esa desinversión de décadas (casi nada se ha hecho tampoco en los últimos dos años y medio) es que aún los argentinos necesitan afectar a sus industrias y comprar GNL a un costo mucho más alto que los … dólares que cuesta en boca de pozo.
Si el gobierno nacional sostiene su decisión de privatizar la compra monopólica de gas natural licuado para todo el país el nuevo intermediario actuará como agente comercializador-agregador, que asumirá la responsabilidad integral de importar GNL y comercializarlo como gas regasificado (2) en el mercado local, a través de la terminal de Escobar, durante el período invernal. La apertura de sobres económicos está prevista para e 13 de abril, momento en el cual se conocerán los precios ofertados. La adjudicación se realizará el 21 de abril, entre aquellas empresas que hayan superado la evaluación técnica.
(1) Por estos días el SMN cumple medidas de fuerza ante el despido un plan de despidos masivos del gobierno nacional que podría excluir al 30% de su personal, unos 240 expertos y trabajadores administrativos. Se teme que la Casa Rosada eche a 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.
(2) La "regasificación" es el proceso de convertir el Gas Natural Licuado (GNL) en su estado gaseoso para su distribución a través de redes de gas natural. Devuelve al GNL a su estado original, listo para ser transportado y consumido. En la Argentina, la planta de regasificación de GNL de Bahía Blanca es una de las más importantes del país, sirve para importar ese combustible y poder cubrir la demanda energética nacional.