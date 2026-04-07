GNL, otra sigla preocupante

Se dispara el precio del gas natural licuado en barcos que aún el país debe importar

Pese a Vaca Muerta, todavía el país necesita descargar unos 14 barcos en invierno. La infraestructura en gasoductos mejoró pero limita su uso. El precio del combustible a importar está atado al mercado internacional caro y volátil por la guerra.