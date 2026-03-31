Impacta 1% en hogares la suba del gas natural programada para abril

Mediante la resolución 378 del Ente Nacional Regulador del Gas fueron aprobados los cuadros tarifarios con los aumentos previstos para el mes de abril, en el servicio de distribución de ese combustible.
La concesionaria estima que en Santa Fe implicará aumentos de apenas 500 pesos en el 75% de los usuarios residenciales. Por otra parte, rige la quita de subsidios a sectores medios.
Mediante la resolución 378 del Ente Nacional Regulador del Gas fueron aprobados los cuadros tarifarios con los aumentos previstos para el mes de abril, en el servicio de distribución de ese combustible.
Su impacto final en los hogares, de acuerdo con una gacetilla de prensa de la concesionaria, será de apenas 500 pesos en el 75% de los usuarios residenciales de la Provincia de Santa Fe y el norte bonaerense.
Así se desprende de la lectura de la citada resolución del organismo, que fue intervenido por la Casa Rosada desde el inicio de su gestión, en el marco de un DNU que declaró la emergencia para todo el sector energético en la Argentina.
En ese número final bajo influye tanto la serie de aumentos programados para cada mes (que iba a ser del 2,3%) como la baja en el precio del dólar que rige para el mercado mayorista del gas natural, de -1,4%.
El decisorio, por otra parte, pone en vigencia el nuevo esquema de "subsidios focalizados" que básicamente los reduce o elimina para sectores de ingresos medios. Cada usuario deberá cotejar si fue o no alcanzado por el recorte de las ayudas, según el artículo 11 del decreto 943 de 2025.
El parte de prensa de Litoral Gas indica que "el incremento es prácticamente imperceptible" y que la variación de la tarifa de gas "tiene origen en el traslado del precio del gas y de los componentes regulados de Transporte y Distribución".
"El incremento en la factura promedio mensual de los hogares será del orden del 1%, representando en el 75% de ellos, menos de 500 pesos. Se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
Se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30 %; y 50 % para los casos vulnerables", solo en el sur de la provincia.
"La variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,3%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 12 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029", sigue la gacetilla.
El gas tiene su precio fijado en dólares desde que comenzó la actual gestión de Javier Milei. Y en esta oportunidad, "por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -1,4 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior".
Además, "comercios y Pymes por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual", aunque obviamente todos esos componentes están "afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales".