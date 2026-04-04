¿Cuánto cuesta importar un litro de diesel y cuánto producir un litro de biodiésel en el país? La respuesta a esa pregunta debería guiar la política energética del gobierno nacional e incluso a las decisiones privadas de las petroleras. Pero la razón de los números es por ahora insuficiente.
Biodiésel: la Ley vigente obliga al gobierno a sustituir importaciones
La Casa Rosada se limita a permitir que las petroleras agreguen más combustibles verdes al diesel. Pero la norma indica como “debe” actuar para cuidar las divisas.
Con la crisis del crudo a nivel mundial, producto de la guerra en Medio Oriente, ya no hay solo razones ambientales para la sustitución de una parte mayor del diesel importado con biodiésel que produce sobre todo Santa Fe.
“Hoy la paridad de importación del diesel fósil es de 1.560 dólares, o sea 1.850 pesos por litro contra un precio de biodiesel de 1.630 pesos”, dijo a El Litoral Marcelo Kusznierz Cámara Santafesina de Energías Renovables.
Antes, advirtió que es la ley vigente la que indica que “debe” hacer el gobierno nacional ante las crisis en el sector de los combustibles, para cuidar las divisas de la Argentina.
En efecto, la Ley 27.640 bajo el título “Sustitución de importaciones”, ordena: Artículo 16.- De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
Y de inmediato añade: “Las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión, pudiendo la autoridad de aplicación revocar la autorización de suministro mencionada en el párrafo precedente a las empresas que incumplan con el referido compromiso de abastecimiento”.
Diferencia de fondo
Por ahora, el gobierno del presidente Javier Milei se ha limitado a permitirle a las petroleras añadir un corte de biocombustibles mayor en las naftas, sin producir novedades sobre el diesel y el biodiésel.
La medida de la Secretaría de Energía de la Nación puede beneficiar a los productores de bioetanol para el mercado interno de las naftas. El corte obligatorio actual es del 12% y la regulación fue cambiada para que las petroleras puedan elevarlo hasta el 15%. Se agregan más alcoholes de caña de azúcar y maíz.
Pero con el biodiésel no hubo ninguna medida parecida. Hoy la Argentina importa diesel por 1.500 millones de dólares y la norma permite que el corte de biodiésel llegue al 20% pero solo se agrega un 7,5%.
El texto de la ley vigente, sin embargo, obliga a las autoridades a una sustitución mayor precisamente para cuidar las divisas.
Kusznierz, como todos los interesados en que continúe en la Argentina el desarrollo de los biocombustibles en general y el biodiésel en particular, es sumamente crítico con los objetivos y el giro que esa norma impuso en el sector, que sin medias tintas perjudica a Santa Fe. La norma bajó el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 7,5%.
Un artículo a favor, dentro de una norma contraria a los intereses santafesinos
Mediante una nota dirigida a la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, el sector productor de biocombustibles le solicita a la autoridad de aplicación que cumpla con lo que ordena la Ley 27.640, que dispone qué hacer en casos de crisis y a favor de cuidar las divisas de la Argentina, mediante la sustitución de importaciones.
El texto lleva las firmas de Marcelo Kusznierz de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y de Axel Boerr de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
“La ley que todos criticamos curiosamente tiene un artículo que le dice a Secretaría de energía cómo debe actuar ante crisis como esta: sustituir importaciones de fósiles con biocombustibles nacionales más baratos y obligar a las petroleras a mezclar más”, subrayó Kusznierz. Y advirtió que esa es “la herramienta” para que baje el precio en el surtidor.
En la nota dirigida a la funcionaria del Ministerio de Economía se señala que “una de las consecuencias del actual conflicto en Medio Oriente es la escalada de precios de combustibles fósiles, configurándose la situación prevista en el citado artículo ya que el gasoil importado supera en precio al biodiesel de origen nacional”.
“Es por esto que solicitamos con urgencia que esa Secretaría tome intervención dando cumplimiento al procedimiento establecido por el Art. 17 de dicha ley. Por otra parte, completamos el cuadro de situación comentando que: las empresas asociadas cuentan con la capacidad ociosa para hacer frente a esta demanda; ceteris paribus (1), esta inclusión impactaría haciendo bajar los precios de surtidor en el país; y aportaría a la seguridad energética especialmente en un momento donde se avecina un pico de consumo por la cosecha gruesa”.
(1) Ceteris paribus es una expresión latina que significa "siendo el resto de las cosas iguales" o "todo lo demás constante". En economía, es una herramienta analítica fundamental usada para aislar el impacto de una sola variable (como el precio) sobre otra (como la demanda), asumiendo que todos los demás factores permanecen inalterados.