Estrategias ante aumentos del petróleo

Cumplido el mes de guerra en Medio Oriente, sigue el shock energético por el efecto Ormuz

El cierre del Estrecho en el Golfo Pérsico ha desatado una crisis energética global, afectando precios y el suministro de petróleo. Países de todo el mundo implementan medidas urgentes para mitigar el impacto de la crisis energética, desde subsidios hasta liberación récord de reservas.