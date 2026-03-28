#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Yemen

Escalada en Medio Oriente: El grupo hutí reivindica ataques con misiles contra objetivos israelíes

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, confirmaron su primer ataque con misiles contra Israel. El grupo insurgente se suma formalmente al conflicto y amenaza la seguridad del Mar Rojo.

Yemen entra en escena: Los hutíes declaran la guerra a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos. Credito: REUTERS/Khaled AbdullahYemen entra en escena: Los hutíes declaran la guerra a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos. Credito: REUTERS/Khaled Abdullah
Seguinos en
Por: 

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados estratégicos de Irán, reivindicaron este sábado su primer ataque directo contra Israel desde el recrudecimiento de la crisis en Medio Oriente.

Mirá tambiénItalia: abrieron la tumba de una modelo asesinada y profanaron sus restos

A través de su portavoz, Yahya Saree, el movimiento insurgente confirmó el inicio de su "primera operación" mediante el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos a objetivos militares sensibles en territorio israelí.

El "Eje de la Resistencia" se expande

Este grupo, que controla gran parte de Yemen, integra el denominado "eje de la resistencia", una alianza informal liderada por Teherán que incluye a Hezbolá en el Líbano, al grupo palestino Hamás y a diversas milicias pro-iraníes en Irak.

Houthi police trooper mans a machine gun mounted on a patrol vehicle at the site of a rally in solidarity with Iran, as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues, in Sanaa, Yemen, March 27, 2026. REUTERS/Khaled AbdullahYemen entra en escena: Los hutíes declaran la guerra a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos. Credito: REUTERS/Khaled Abdullah

Con este movimiento, los hutíes cumplen la advertencia lanzada apenas 24 horas antes, consolidando su rol como un actor beligerante de peso en la región.

Amenaza estratégica en el Mar Rojo

La entrada formal de los hutíes en el conflicto no solo supone un frente militar adicional para Israel, sino un riesgo crítico para el comercio global.

Mirá tambiénIrán advirtió que responderá con “fuertes represalias” ante posibles ataques

Durante el periodo de hostilidades entre 2023 y 2025, estos insurgentes demostraron su capacidad de fuego mediante constantes ataques con drones y misiles contra buques comerciales en el Mar Rojo.

People hold posters featuring pictures of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a demonstration by Houthi supporters in solidarity with Iran and Lebanon, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Sanaa, Yemen March 6, 2026. REUTERS/Khaled AbdullahYemen entra en escena: Los hutíes declaran la guerra a Israel con el lanzamiento de misiles balísticos. Credito: REUTERS/Khaled Abdullah

Esta ruta marítima es vital para la economía internacional, siendo hoy el corredor principal que utiliza Arabia Saudita para exportar crudo, evitando el estrecho de Ormuz (frecuentemente bloqueado por Irán).

La persistencia de estos ataques amenaza con desestabilizar los mercados energéticos y encarecer el transporte logístico a nivel mundial en una zona ya de por sí volátil.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Medio Oriente
Israel
Estados Unidos
Irán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro