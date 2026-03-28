Irán advirtió que responderá con “fuertes represalias” ante posibles ataques
El presidente Masoud Pezeshkian sostuvo que su país no iniciará ofensivas, pero aseguró que reaccionará con firmeza si se ven afectados sectores estratégicos como la economía o la infraestructura, en medio de la creciente tensión regional.
El presidente Pezeshkian adelantó una respuesta si se ve afectada la infraestructura nacional.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país reaccionará con firmeza si su infraestructura o su economía son blanco de agresiones. El mensaje fue difundido a través de la red social X, en un contexto de creciente tensión en la región.
En su publicación, el mandatario reafirmó la postura de su gobierno frente a un eventual conflicto y dejó en claro que la respuesta será inmediata en caso de una ofensiva externa.
“Hemos dicho en repetidas ocasiones que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremosrepresalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos”, expresó.
We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted. To the countries of the region: If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands.
Pezeshkian buscó diferenciar la estrategia de su país, remarcando que no iniciarán acciones bélicas, aunque sí responderán ante cualquier agresión. En ese sentido, señaló la importancia de proteger los activos estratégicos de la nación.
Mensaje a los países vecinos
El presidente iraní también dirigió un mensaje a las naciones de la región, al advertir sobre el impacto que podría tener la escalada del conflicto.
Edificio dañado tras el lanzamiento de folletos de advertencia por parte de Israel.
“Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos expandan la guerra desde sus territorios”, sostuvo, al tiempo que apeló a la responsabilidad de los países limítrofes para evitar una mayor desestabilización.
Las declaraciones se producen en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y advertencias cruzadas, donde la seguridad energética y los equilibrios geopolíticos se encuentran en el centro de la escena.