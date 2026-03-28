Tensión en Medio Oriente

Irán advirtió que responderá con “fuertes represalias” ante posibles ataques

El presidente Masoud Pezeshkian sostuvo que su país no iniciará ofensivas, pero aseguró que reaccionará con firmeza si se ven afectados sectores estratégicos como la economía o la infraestructura, en medio de la creciente tensión regional.