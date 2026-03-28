#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tensión en Medio Oriente

Irán advirtió que responderá con “fuertes represalias” ante posibles ataques

El presidente Masoud Pezeshkian sostuvo que su país no iniciará ofensivas, pero aseguró que reaccionará con firmeza si se ven afectados sectores estratégicos como la economía o la infraestructura, en medio de la creciente tensión regional.

El presidente Pezeshkian adelantó una respuesta si se ve afectada la infraestructura nacional. El presidente Pezeshkian adelantó una respuesta si se ve afectada la infraestructura nacional.
Seguinos en
Por: 

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país reaccionará con firmeza si su infraestructura o su economía son blanco de agresiones. El mensaje fue difundido a través de la red social X, en un contexto de creciente tensión en la región.

En su publicación, el mandatario reafirmó la postura de su gobierno frente a un eventual conflicto y dejó en claro que la respuesta será inmediata en caso de una ofensiva externa.

Mirá también“Estrecho de Trump”: la llamativa frase del presidente de EE.UU. al referirse a Ormuz

Una postura defensiva

“Hemos dicho en repetidas ocasiones que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos”, expresó.

Pezeshkian buscó diferenciar la estrategia de su país, remarcando que no iniciarán acciones bélicas, aunque sí responderán ante cualquier agresión. En ese sentido, señaló la importancia de proteger los activos estratégicos de la nación.

Mensaje a los países vecinos

El presidente iraní también dirigió un mensaje a las naciones de la región, al advertir sobre el impacto que podría tener la escalada del conflicto.

A man looks at a damaged building after warning leaflets were dropped by Israel, amid escalating hostilities between Israel and Hezbollah, as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues, in Beirut, Lebanon, March 28, 2026. REUTERS/StringerEdificio dañado tras el lanzamiento de folletos de advertencia por parte de Israel.

“Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos expandan la guerra desde sus territorios”, sostuvo, al tiempo que apeló a la responsabilidad de los países limítrofes para evitar una mayor desestabilización.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y advertencias cruzadas, donde la seguridad energética y los equilibrios geopolíticos se encuentran en el centro de la escena.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Medio Oriente
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro