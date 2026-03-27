Tensión en Medio Oriente

Fuerte pedido de la ONU a EE. UU. para que acelere la investigación por el ataque a una escuela en Irán

Volker Türk advirtió que no se pueden resolver diferencias "asesinando a escolares" y demandó resultados concretos. El debate en Ginebra expuso la gravedad del daño sobre la infraestructura civil desde el inicio de la ofensiva.