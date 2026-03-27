Fuerte pedido de la ONU a EE. UU. para que acelere la investigación por el ataque a una escuela en Irán
Volker Türk advirtió que no se pueden resolver diferencias "asesinando a escolares" y demandó resultados concretos. El debate en Ginebra expuso la gravedad del daño sobre la infraestructura civil desde el inicio de la ofensiva.
El debate urgente se realizó en el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Foto: Reuters
La ONU elevó este jueves el tono sobre uno de los episodios más graves de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a Washington que concluya con rapidez la investigación sobre el bombardeo a una escuela primaria iraní y que difunda sus resultados, al remarcar que “debe haber justicia por el terrible daño causado”.
Türk hizo ese planteo en un mensaje en video durante un debate urgente del 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí describió el ataque a la escuela como un hecho que provocó un “horror visceral” y reclamó una pesquisa “pronta, imparcial, transparente y exhaustiva” para determinar responsabilidades.
En su intervención, el funcionario de la ONU sostuvo que la responsabilidad de investigar recae sobre quienes llevaron a cabo el ataque. También remarcó que las diferencias entre países no pueden resolverse “asesinando a escolares”, una frase que resumió la dureza del mensaje dirigido a Estados Unidos.
Türk además amplió la crítica al señalar que los ataques de Estados Unidos e Israel se dirigieron cada vez más contra zonas residenciales densamente pobladas e infraestructura civil en Irán. En ese marco, calificó de “temerarios e incomprensibles” los ataques sobre instalaciones nucleares y pidió a ambas potencias que detengan los bombardeos.
Fuerte pedido de la ONU a EE. UU. para que acelere la investigación por el ataque a una escuela en Irán. Foto: Reuters
El caso de la escuela bombardeada
El debate urgente fue impulsado por Irán en torno al ataque contra la escuela Shajareh Tayyebeh, un hecho que Teherán atribuye a Estados Unidos y que, según la versión iraní citada en la sesión, dejó más de 175 niños y docentes muertos al inicio de la guerra regional desencadenada a fines de febrero. Reuters informó que la investigación estadounidense sigue abierta y que hallazgos preliminares sugieren que fuerzas de Estados Unidos habrían sido probablemente responsables.
La magnitud del episodio convirtió a ese bombardeo en uno de los símbolos civiles más fuertes del conflicto. En la sesión del Consejo también habló una madre iraní que perdió a su hija en el ataque y reclamó justicia, en un testimonio que profundizó el impacto político y emocional del debate.
La escuela Shajareh Tayyebeh quedó en el centro de una de las denuncias más graves del conflicto. Foto: Reuters
Un debate atravesado por la guerra
La discusión en Ginebra se produjo en medio de una guerra que ya dejó miles de muertos y una fuerte devastación sobre infraestructura civil. The Guardian reconstruyó que, desde el comienzo de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, hubo ataques contra una escuela, un polideportivo, un hospital y distintos sitios culturales en Irán.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos ya había tratado esta semana otra sesión urgente centrada en ataques iraníes sobre infraestructura del Golfo, lo que muestra hasta qué punto el conflicto está desbordando todos los frentes diplomáticos. En ese marco, el reclamo de Türk buscó poner el foco sobre la protección de niños y escuelas en medio de una guerra cada vez más extendida.
Presión para que Estados Unidos publique sus hallazgos
Uno de los puntos centrales del mensaje de la ONU fue la exigencia de transparencia. Türk no solo pidió que la investigación avance rápido, sino que insistió en que sus resultados deben ser públicos. Esa demanda apunta a evitar que el caso quede limitado a una revisión interna sin consecuencias visibles.
Hasta ahora, ni Estados Unidos ni Israel participaron en la sesión urgente, al considerar que el Consejo de Derechos Humanos mantiene un sesgo antiisraelí. Esa ausencia profundizó la tensión política de una jornada en la que varios países, entre ellos China, Pakistán y Reino Unido, expresaron indignación por el ataque a la escuela.