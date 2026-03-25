Crisis en el Estrecho de Ormuz: el plan de 15 puntos de Trump y la "palanca económica" de Irán

A casi un mes del inicio de las hostilidades en Medio Oriente —fijado el pasado 28 de febrero—, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha ingresado en una fase de desgaste donde la economía global se ha convertido en el principal campo de batalla.
Según explicó el analista internacional Joaquín Bernardis en diálogo con CyD Litoral, la República Islámica está utilizando la globalización como su "principal palanca de defensa" ante el abasallante poderío militar de sus rivales.
El Estrecho de Ormuz: un nudo logístico asfixiante
La estrategia iraní ha logrado golpear un punto neurálgico: el Estrecho de Ormuz. Bernardis advirtió que el tránsito de buques petroleros en la zona se ha reducido en más de un 90%, disparando el precio del barril de crudo Brent por encima de los 100 dólares.
Este escenario ha generado alarmas no solo en Estados Unidos, sino también en potencias asiáticas como Vietnam, Myanmar y Tailandia, que ya han comenzado a implementar regulaciones en el uso de combustible.
"Varios países europeos están firmando cartas de intención para garantizar la libre navegabilidad", señaló el analista, remarcando que Irán solo permite el paso a buques de naciones consideradas "no hostiles", como Pakistán, India y China.
La estrategia iraní ha logrado golpear un punto neurálgico: el Estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.
La hoja de ruta de Donald Trump y el factor nuclear
En el plano diplomático, el presidente estadounidense busca una salida negociada que el analista describe como un intento de "disfrazar de buena voluntad" la posición iraní. Actualmente, existe un plan de 15 puntos propuesto por Washington para alcanzar una solución, mediado por Pakistán.
Sin embargo, los puntos de fricción siguen siendo los más álgidos:
Plan Nuclear: EE. UU. exige que Irán cese su desarrollo y revele el paradero de más de 400 kg de uranio enriquecido.
Misiles Balísticos: Washington busca frenar un programa que recientemente demostró un alcance inesperado con un intento de ataque a la base militar de Diego García, en el Océano Índico, a más de 4.000 km de distancia.
La hoja de ruta de Donald Trump. Crédito: Reuters.
Resistencia en Teherán
A pesar de la eliminación de jerarcas militares y del aparato de inteligencia iraní —logros que Trump suele destacar en sus discursos—, la estructura del régimen parece mantenerse firme. Bernardis subrayó un dato clave para el mediano plazo: el ascenso del hijo de Ali Jamenei como figura central tras el líder supremo, lo que sugiere una continuidad en la postura de la República Islámica.
Mientras Estados Unidos anunció un alto al fuego técnico de cinco días para favorecer los contactos diplomáticos, la realidad en el terreno sigue siendo compleja. "Las negociaciones son informaciones cruzadas para ver cómo reacciona el otro lado, pero mientras tanto, el conflicto sigue y el resto del mundo sufre el impacto", concluyó el especialista.