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Hasta el río Litani

Desde el gobierno de Israel afirman que debería extender su frontera con el Líbano

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, habló durante las operaciones militares contra el grupo terrorista Hezbollah.

Explosión durante un ataque aéreo israelí contra un puente sobre el río Litani, en Qasmiyeh, en el sur del Líbano. Aviones caza israelíes atacaron el 22 de marzo el puente Qasmiyeh. Crédito: Xinhua/Ali HashishoExplosión durante un ataque aéreo israelí contra un puente sobre el río Litani, en Qasmiyeh, en el sur del Líbano. Aviones caza israelíes atacaron el 22 de marzo el puente Qasmiyeh. Crédito: Xinhua/Ali Hashisho
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El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, declaró que su país debería extender su frontera con el Líbano hasta el río Litani, en medio de las operaciones militares en curso contra el grupo terrorista Hezbolá.

“La guerra actual en el Líbano debe terminar con un cambio radical, más allá de la derrota del grupo terrorista Hezbollah”, dijo Smotrich en una reunión de su facción de Sionismo Religioso en la Knesset.

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“El Litani debe ser nuestra nueva frontera con el Estado libanés, al igual que la 'Línea Amarilla' en Gaza y como la zona de amortiguación y la cima del Hermón en Siria”, añadió.

El río Litani se encuentra a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte de la actual frontera entre Israel y Líbano.

FILE PHOTO: Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich gestures, on the day of a press conference regarding settlements expansion for the long-frozen E1 settlement, that would split East Jerusalem from the occupied West Bank, near the Israeli settlement of Maale Adumim in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun/File PhotoEl ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich. Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun

“No debemos volver a la situación del 6 de octubre, cuando el enemigo estaba en nuestras fronteras”, continuó Smotrich, refiriéndose al día anterior a la ofensiva liderada por Hamás en 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. “Expulsaremos al enemigo en todos los frentes y crearemos un cordón de seguridad estéril que lo separará de nuestros ciudadanos”.

La denominada Línea Amarilla es el punto dentro de la Franja de Gaza hasta donde se retiraron las fuerzas israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego de septiembre de 2025. Ni allí, ni dentro de la zona de amortiguación controlada por las FDI en Siria, Israel ha intentado anexionarse territorio ni establecer presencia civil alguna.

Las posturas sobre operaciones

Un oficial militar declaró a Reuters el lunes que no podía hacer comentarios sobre las declaraciones de los políticos ni sobre los planes a largo plazo del gobierno, pero que las tropas terrestres israelíes estaban limitando sus incursiones a las zonas cercanas a la frontera.

Smotrich, líder del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, ha hecho comentarios similares sobre Gaza, que a menudo han ido más allá de la política oficial israelí.

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Las declaraciones de Smotrich tuvieron una profunda resonancia en el Líbano, país que ha sufrido repetidos conflictos con Israel durante décadas, incluyendo la ocupación israelí del sur entre 1982 y 2000.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu no respondió a la solicitud de comentarios. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró a principios de este mes que el Líbano podría enfrentarse a la "pérdida de territorio" si no desarmaba a Hezbolá.

Israel Katz, ministro de Defensa israelí.Reuters/DWIsrael Katz, ministro de Defensa israelí. Reuters/DW

Un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 obligó al gobierno nacional libanés a ejercer el monopolio de la fuerza entre Israel y los libaneses. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006 ya había prohibido a Hezbollah operar en la región, pero esta fue violada sistemáticamente.

Un funcionario libanés declaró a Reuters que Beirut seguía confiando en que las potencias extranjeras presionaran lo suficiente a Israel para que pusiera fin a la guerra, mediante una oferta del presidente Joseph Aoun para entablar conversaciones directas.

Los últimos ataques

Mientras tanto, los ataques israelíes alcanzaron el lunes otros dos cruces en el río Litani: una carretera que discurre cerca de un puente principal que fue alcanzado el domingo y otro pequeño puente en otra sección del río.

Hanna Amil, alcaldesa de Rmeish, una ciudad fronteriza cristiana cuyos residentes se han negado a abandonar sus hogares, declaró a Reuters que cada vez resultaba más difícil desplazarse.

“Una o dos veces por semana, un convoy del ejército libanés nos acompaña mientras intentamos conseguir productos básicos de las zonas cercanas”, dijo.

“Ya no tenemos electricidad estatal, ni agua, y sufrimos escasez de diésel. Si se cortan todas las rutas hacia el norte, quién sabe qué nos deparará el futuro”, dijo Amil.

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