Murió una mujer israelí, la primera civil fallecida por fuego de Hezbollah
Otros dos civiles resultaron con heridas leves por esquirlas en el mismo incidente, ocurrido en la Alta Galilea. En tanto, Líbano retiró la acreditación al embajador iraní y lo ha declarado persona non grata,
Otros dos civiles resultaron con heridas leves por esquirlas en el mismo incidente.
Una mujer de 30 años murió este martes por un cohete de Hezbollah lanzado desde Líbano hacia el norte de Israel, según los servicios de emergencia de Israel. Se trata de la primera civil israelí que muere por un ataque de Hezbollah desde que se intensificaron los combates a comienzos de este mes.
Otros dos civiles resultaron con heridas leves por esquirlas en el mismo incidente, ocurrido en la Alta Galilea, dijeron los servicios de emergencia, según reportaron medios internacionales.
La más reciente escalada de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo.
La más reciente escalada de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidoslanzaran su guerra contra Irán, cuando Hezbollah disparó una andanada de cohetes contra Israel.
Según un funcionario militar israelí, Hezbollah ha lanzado un promedio de entre 90 y 110 proyectiles al día, de los cuales entre el 60 % y el 70 % han sido dirigidos contra fuerzas de las IDF que operan dentro de Líbano, y el resto hacia zonas civiles en el norte de Israel.
En un incidente separado en la región de Alta Galilea, en Israel, este martes, dos personas resultaron levemente heridas por esquirlas tras el lanzamiento de un misil iraní.
Líbano declara persona non grata al embajador iraní
En tanto, Líbano ha retirado la acreditación al embajador iraní y lo ha declarado persona non grata, exigiendo su salida del país antes del domingo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores el martes.
Hezbollah ha lanzado un promedio de entre 90 y 110 proyectiles al día.
El ministerio también convocó al embajador libanés en Irán para consultas, alegando lo que describió como una violación por parte de Teherán de las normas diplomáticas y las prácticas establecidas entre los dos países.
La decisión se produce mientras el ejército israelí continúa atacando al Líbano con bombardeos aéreos y avanza con una ofensiva terrestre en el sur del país tras el ataque transfronterizo de Hezbolá el 2 de marzo, en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, a manos de Estados Unidos e Israel.
Las autoridades libanesas afirman que al menos 1.072 personas han muerto y 2.966 han resultado heridas en ataques israelíes. Más de 1,5 millones de libaneses se han visto desplazados tras la orden de Israel de evacuar la región sur del país.
La corresponsal de Al Jazeera, Zeina Khodr, citando al Ministerio de Salud libanés, informó el martes que al menos tres personas murieron en ataques selectivos durante la noche en Beirut.
«El ejército israelí afirmó haber atacado a miembros de la Fuerza Quds, la unidad extranjera de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. No es la primera vez que el ejército israelí afirma haber atacado a la Guardia Revolucionaria en el Líbano», declaró.
Irán reconoció que cuatro iraníes murieron en un ataque selectivo contra un hotel en los primeros días del conflicto. Pero afirmaron que eran civiles.
Un millón de desplazados
La reciente guerra israelí se produce en un momento en que más de un millón de personas desplazadas durante la guerra de 2023-2024 no pueden regresar a sus hogares en el sur del Líbano. Las fuerzas israelíes siguen ocupando territorio libanés y continúan los ataques que han causado cientos de muertos.
Hezbolá inició ataques transfronterizos contra Israel en octubre de 2023 en solidaridad con el pueblo de Gaza, que sufría intensos bombardeos israelíes. Israel invadió el sur del Líbano tras casi un año de enfrentamientos armados que provocaron el desplazamiento de miles de personas a ambos lados de la frontera. Los combates culminaron con un alto el fuego en noviembre de 2024.
Los ataques israelíes contra el Líbano han tensado aún más las relaciones entre el gobierno libanés y Hezbolá, que se ha resistido a los intentos del gobierno libanés por desarmarlo. El acuerdo de noviembre de 2024 exigía que Hezbolá se desarmara y que el ejército israelí abandonara sus posiciones en territorio libanés.
Hezbolá, fundado en 1982 tras la invasión israelí, se ha negado a deponer las armas y exige que Israel abandone primero el territorio libanés. Hezbolá, respaldado por Irán, había respetado el acuerdo de alto el fuego de 2024 a pesar de las reiteradas violaciones por parte de Israel.
El gobierno libanés prohibió las actividades militares de Hezbolá el 2 de marzo.
Líbano, debilitado en la guerra de 2024, parece haberse reagrupado y lanzado una contraofensiva contra Israel. Ha disparado decenas de cohetes contra Israel, abriéndose así un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hezbolá forma parte del llamado «eje de la resistencia», respaldado por Teherán. El grupo hutí en Yemen y grupos armados en Irak son otros miembros de este eje.