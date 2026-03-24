Guerra en Medio Oriente

Pakistán impulsa una mediación entre EE. UU., Irán e Israel en medio de la escalada bélica

Islamabad, junto a Turquía y Egipto, promueve un canal de diálogo entre Estados Unidos e Irán para desactivar la escalada militar con Israel. Mientras tanto, continúan los ataques en la región y crece la presión internacional por una salida diplomática.