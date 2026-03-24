Catástrofe en Putumayo

Tragedia aérea en Colombia: ya son 66 los militares muertos tras la caída de un Hércules

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló minutos después de despegar en Putumayo. A bordo viajaban 125 personas. Hay 66 muertos, decenas de heridos y continúa la búsqueda de desaparecidos.