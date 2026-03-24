Tragedia aérea en Colombia: ya son 66 los militares muertos tras la caída de un Hércules

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este lunes poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país.
Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló minutos después de despegar en Putumayo. A bordo viajaban 125 personas. Hay 66 muertos, decenas de heridos y continúa la búsqueda de desaparecidos.
Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este lunes poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país.
El siniestro dejó hasta el momento 66 militares muertos y decenas de heridos, en una de las mayores tragedias aéreas recientes en Colombia.
La aeronave, matrícula 1016, había partido a las 9.50 (hora local) con destino a Puerto Asís. A bordo viajaban 114 pasajeros —todos integrantes de las fuerzas armadas— y 11 tripulantes.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, confirmó el balance oficial: “66 militares fallecidos: 58 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea y 2 de la Policía”. Además, precisó que 57 personas fueron evacuadas para recibir atención médica, mientras continuaba la búsqueda de al menos cuatro efectivos.
Las primeras informaciones tras el accidente habían sido dispares. En un inicio se reportaron apenas ocho fallecidos, mientras que autoridades locales llegaron a mencionar cifras intermedias de 33 víctimas fatales.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ofreció datos preliminares distintos en sus redes sociales, donde indicó que había “militares jóvenes vivos hasta ahora”, lo que reflejó la confusión inicial en medio del operativo de emergencia.
El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, había informado además que varios heridos se encontraban en estado crítico y fueron trasladados a centros de salud en Florencia y Bogotá.
Uno de los aspectos destacados tras la tragedia fue la rápida reacción de los habitantes de la zona. Según relató el propio Petro, vecinos de Puerto Leguízamo se acercaron de inmediato al lugar del impacto para asistir a los sobrevivientes.
“Pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y ayuda a los muchachos. Así es como se construye una patria”, expresó el mandatario, quien también valoró la labor de los militares que participaron en el rescate de sus compañeros.
En la zona trabajaron equipos de la Defensa Civil, fuerzas militares y otros organismos de socorro, que desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y asegurar el área.
Las causas del accidente aún no fueron determinadas. El Ministerio de Defensa informó que se activaron todos los protocolos de investigación, mientras un equipo técnico ya opera en el lugar del siniestro.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que se dispuso un despliegue inmediato para atender la emergencia y acompañar a las familias de las víctimas.
En medio de la conmoción, el presidente Petro sostuvo que el accidente “no debió haber sucedido” y vinculó la tragedia con problemas estructurales en el equipamiento militar.
El mandatario apuntó a “dificultades burocráticas” que, según afirmó, demoraron la modernización de la flota aérea. En ese sentido, aseguró que impulsará la compra urgente de nuevos aviones y helicópteros para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas armadas.
Los aviones Hércules C-130, ampliamente utilizados por fuerzas aéreas en todo el mundo, están diseñados para el transporte de tropas y carga militar, con capacidad para más de 100 personas equipadas.
Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda, asistencia a los heridos y peritajes técnicos para esclarecer qué provocó la caída de la aeronave en una zona boscosa ubicada a escasos 500 metros de la pista.