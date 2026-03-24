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Murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans

El magnate ucraniano-estadounidense falleció de cáncer. Radvinsky tenía un patrimonio neto valorado en 3.800 millones de dólares en mayo pasado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Radvinsky transformó la plataforma en un imperio valorado en miles de millones de dólares.Radvinsky transformó la plataforma en un imperio valorado en miles de millones de dólares.
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El multimillonario Leonid Radvinsky, quien adquirió en 2018 la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, murió de cáncer a los 43 años, informó este lunes (23.03.2026) la empresa.

El empresario ucraniano-estadounidense compró en ese entonces una participación del 75% de Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans con sede en Londres.

"Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", dijo un portavoz de OnlyFans. "Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles", agregó.

The logo for OnlyFans is seen on a device in this photo illustration in Manhattan, New York City, U.S., August 19, 2021. REUTERS/Andrew KellyBajo su propiedad, la plataforma se disparó en popularidad durante la pandemia.

Radvinsky ejerció como director y accionista mayoritario de la página y transformó la plataforma en un imperio valorado en miles de millones de dólares.

Bajo su propiedad, la plataforma se disparó en popularidad durante la pandemia del coronavirus, hasta alcanzar unos 377 millones de usuarios y 4,6 millones de creadores de contenido en todo el mundo.

Cientos de millones en dividendos

La empresa registró unos 1.400 millones de dólares en ingresos netos en 2024, año en que distribuyó 701 millones de dólares en dividendos (497 de ellos a Radvinsky, por encima incluso de los 338 millones del año anterior).

Recientemente fue valorada en cerca de 5.500 millones de dólares durante unas conversaciones de venta en fase inicial por parte de la firma de inversión Architect Capital.

Radvinsky tenía un patrimonio neto valorado en 3.800 millones de dólares en mayo pasado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Más allá de OnlyFans, el empresario dirigía Leo, un fondo de capital de riesgo que fundó en 2009 centrado en inversiones tecnológicas. También era conocido por sus actividades filantrópicas, entre ellas el apoyo a la investigación contra el cáncer y a proyectos de código abierto.

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