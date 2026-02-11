Córdoba: despidieron a un médico de un centro de salud por tener OnlyFans y estalló la polémica

La escena se volvió viral en cuestión de horas: un médico grabó su salida del edificio municipal y puso en palabras una acusación directa. Dijo que lo habían apartado del dispensario donde trabajaba en Córdoba por tener una cuenta en una plataforma de contenido para adultos.
En el video, sostuvo que la decisión fue comunicada como una incompatibilidad entre su rol profesional y su actividad fuera del horario laboral. “Me acaban de echar porque tengo OnlyFans. Es incompatible con mi trabajo como médico”, afirmó.
Luego amplió su postura en declaraciones televisivas: “Lo importante es la calidad de la atención, no lo que uno hace por fuera”, planteó, y criticó el criterio de las autoridades locales. Lo dijo en una entrevista televisiva, en medio de la repercusión que tomó el caso.
El propio médico señaló que no se quedó sin trabajo: aseguró que continúa con guardias médicas en otras localidades, entre ellas La Falda. El caso, además, abrió un debate en redes sobre discriminación laboral, vida privada y límites institucionales.
Según la información publicada, en su perfil de Instagram el profesional se presenta como médico e incluye enlaces a Just For Fans y a X, además de su cuenta en OnlyFans. Ese dato fue parte del intercambio público que alimentó la polémica.
En su perfil de Instagram el profesional se presenta como médico e incluye enlaces a Just For Fans y a X, además de su cuenta en OnlyFans.
Por su parte, la Municipalidad negó el despido y dio otra versión. Sostuvo que “no ha sido despedido” y que, “por un proceso de reestructuración interna”, no se renovó el contrato.
La respuesta oficial evitó referirse a la actividad del médico en OnlyFans y enmarcó la decisión como administrativa. Con ambas versiones en circulación, el caso quedó instalado como un nuevo foco de discusión sobre qué puede exigir un empleador público a sus trabajadores cuando la controversia nace fuera del lugar y del horario de trabajo.