Detuvieron en Córdoba a un hombre por un caso de grooming que sufrió una menor de edad de santafesina

El sospechoso fue detenido por la Policía de Investigaciones, con colaboración de sus pares cordobeses. Durante el operativo, en la ciudad de Río Cuarto, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos.

El operativo fue realizado con el apoyo de investigadores cordobeses. Foto: El LitoralEl operativo fue realizado con el apoyo de investigadores cordobeses. Foto: El Litoral
La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó en la provincia de Córdoba a un hombre cuyas iniciales son G. E. A., en el marco de una causa por “grooming” (artículo 131 del Código Penal Argentino).

El “grooming” es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales.

La intervención fue llevada adelante por personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Departamento Trata Rafaela, dependiente de la Dirección General de PDI.

El hombre será extraditado en las próximas horas a nuestra provincia. Foto: El LitoralEl hombre será extraditado en las próximas horas a nuestra provincia. El Litoral

Fotos y videos

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por familiares de una menor de edad que encontraron en el teléfono de ella conversaciones de contenido sexual con un hombre adulto.

Los intercambios se realizaban a través de las plataformas TikTok y WhatsApp. Se trataba no sólo de textos, sino también de fotografías y videos.

Especialistas de la PDI desplegaron tareas de inteligencia y lograron determinar que el presunto autor del hecho sería un hombre que residía en la ciudad de Río Cuarto.

El fiscal del caso, Emiliano Odriozola, quien representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en San Cristóbal, solicitó las medidas judiciales para atrapar al sospechoso.

Algunos de los elementos incautados durante la irrupción. Foto: El LitoralAlgunos de los elementos incautados durante la irrupción. Foto: El Litoral

Allanamiento

En horas de la mañana de este martes, los investigadores, con el apoyo de sus pares cordobeses, realizaron un allanamiento en la vivienda marcada.

Allí fue apresado G. E. A. y se procedió al secuestro de seis teléfonos celulares, tres pendrives, una tablet, una CPU y dos notebooks, elementos considerados de interés para la causa.

