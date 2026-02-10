Operativo contra el microtráfico de drogas en barrio Santa Rosa de Lima

Un operativo contra el microtráfico de estupefacientes se desplegó este martes por la mañana en el barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Fue realizado por la Policía de Investigaciones. Fueron detenidas cinco personas y se secuestraron “papelitos” con dosis de cocaína, teléfonos y dinero en efectivo.
El procedimiento fue planificado y ejecutado por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la provincia.
Un equipo del Grupo de Acción Táctica (GAT) de la Unidad Regional I colaboró para realizar el allanamiento, en una vivienda de calle Estrada al 2100.
Todo sucedió en el marco de una investigación que dirige la fiscal Yanina Tolosa, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Como resultado del operativo, se concretó la detención de cinco personas mayores de edad, identificadas por sus iniciales como R. L. (38 años), G. B. (42 años), L. T. (18 años), F. L. (29 años) y S. A. (42 años), quienes se encontraban en el interior del inmueble en el momento de la irrupción.
Durante la requisa, los se secuestraron seis teléfonos celulares, más de 600 mil pesos en efectivo y 49 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína, con un peso total de aproximadamente 13 gramos.
Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, al igual que los elementos incautados.