Dos detenidas por el ataque a tiros contra la hermana del intendente de Rincón

Acompañadas por un abogado particular, las mujeres de 22 y 24 años se pusieron a disposición de la justicia este lunes. La agresión se consumó el lunes 26 de enero, antes de la medianoche, en el frente de la vivienda de la víctima.