Dos detenidas por el ataque a tiros contra la hermana del intendente de Rincón

Acompañadas por un abogado particular, las mujeres de 22 y 24 años se pusieron a disposición de la justicia este lunes. La agresión se consumó el lunes 26 de enero, antes de la medianoche, en el frente de la vivienda de la víctima.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 14º de Rincón. Foto: Archivo El LitoralLa denuncia quedó radicada en la Comisaría 14º de Rincón. Foto: Archivo El Litoral
Acompañadas por un abogado particular, las dos mujeres acusadas de haber atacado a tiros y golpes a la hermana del intendente de San José del Rincón se entregaron este lunes por la tarde y quedaron detenidas a disposición de la Justicia. El violento episodio, ocurrido a fines de enero frente a la vivienda de la víctima, es investigado como tentativa de homicidio.

baleada en san josé del rincónUna herida de arma de fuego en el brazo y golpes fue el saldo del ataque. Foto: El Litoral

Según confirmaron fuentes policiales, Caterin M. (24) y Jorgelina S. (22) se presentaron de manera voluntaria en horas de la tarde del lunes 9 de febrero en la Seccional 3ª de Santa Fe, luego de varios días de tareas de localización y vigilancia realizadas por personal de la Comisaría 14ª. Ambas comparecieron junto a su defensor y quedaron formalmente detenidas en el marco de la causa.

Cerrar el cerco

Durante el fin de semana previo a la entrega, la policía había intensificado los operativos para dar con las sospechosas.

El último sábado se realizaron verificaciones domiciliarias en distintos puntos de la ciudad y la zona costera, entre ellos la zona de Acería y Terraplén, Ruta 1 a la altura del kilómetro 8,5 y dos domicilios del Callejón Laborie, todos ellos vinculados al entorno de las imputadas.

Mirá también“Pensé que me venían a matar”: el relato de la hermana del intendente tras el ataque a tiros en Rincón

Si bien los procedimientos no arrojaron resultados positivos en el momento, permitieron cerrar el cerco investigativo, que se mantuvo activo el domingo.

Testimonio de la víctima

El ataque que derivó en la causa ocurrió el lunes 26 de enero, minutos antes de las once de la noche, frente a una vivienda ubicada sobre calle Alférez Pedro Moreyra al 1600, en jurisdicción de la Comisaría 14ª.

La víctima, Melisa Anahí Soperez, de 38 años y hermana del actual intendente de la ciudad, Andrés Soperez, relató a El Litoral que dos mujeres llegaron en motocicleta, comenzaron a gritar y, cuando ella salió a la vereda, una de las agresoras extrajo un arma de fuego y disparó.

San José del Rincón. Crédito: Sergio Ferrer.El ataque se consumó el lunes 26 de enero en horas de la noche en San José del Rincón. Foto: Archivo

“Pensé totalmente que me venían a matar”, declaró luego la mujer, aún conmovida. Según su testimonio, intentó refugiarse en el interior de la casa, pero la puerta se trabó y quedó forcejeando en la entrada. “Traté de defenderme como pude, con las manos. Mientras una se me venía encima, la otra disparaba. Sentí el impacto: un tiro me rozó la cara y el brazo. De milagro no fue mortal”, recordó.

Además de la herida de arma de fuego en el brazo izquierdo, Soperez sufrió lesiones leves en el rostro y la cabeza producto de los golpes. Fue asistida en el SAMCo local, donde se constató que se encontraba fuera de peligro. La vivienda quedó bajo custodia policial por orden judicial.

Investigación fiscal

La investigación está a cargo del fiscal Andrés Marchi, quien dispuso pericias integrales en la escena, con intervención de la Policía de Investigaciones, y ordenó la detención de las sospechosas, además de allanamientos y otras medidas probatorias.

Mirá tambiénHirieron de un disparo a la hermana del intendente de San José del Rincón

Vecinos del barrio aportaron datos clave para la identificación de las atacantes, quienes, tras varios días prófugas, optaron finalmente por ponerse a disposición de la Justicia.

La causa continúa su curso en sede judicial, mientras se aguardan las audiencias imputativas que definirán la situación procesal de las dos mujeres detenidas.

San José del Rincón
Andrés Soperez
MPA
PDI
Policía de Santa Fe
Andrés Marchi
Judiciales

