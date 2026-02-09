#HOY:

Amenazaba a sus vecinos y tenía una escopeta, una carabina y una “tumbera” en barrio Las Delicias II

Se trata de un sujeto de 38 años que fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico en la zona norte de la capital santafesina.

Las armas incautadas durante el operativo. Foto: El LitoralLas armas incautadas durante el operativo. Foto: El Litoral
Un violento incidente ocurrido este domingo, durante la mañana, en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe terminó con un hombre arrestado y varias armas de fuego secuestradas.

Un llamado anónimo a la Central de Emergencias 911 advirtió que en la cuadra de calle Dr. Zavalla al 9100, en barrio Las Delicias II, un hombre había amenazado a vecinos con armas de fuego.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas de prevención en la zona se apresuró para llegar al lugar indicado, donde se topó con el sospechoso, un hombre de 38 años que fue aprehendido.

Armas largas

En distintas requisas efectuadas, los uniformados secuestraron tres armas de fuego que serían del acusado: una escopeta calibre 16, una carabina calibre .22 y una “tumbera” (escopeta de fabricación casera), además de una bolsa con municiones.

Las actuaciones continúan en dependencias de la Comisaría 8a, bajo supervisión del Ministerio Público de la Acusación.

