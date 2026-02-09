Noroeste de la ciudad

Santa Fe: delincuentes hicieron caer a una motociclista y le provocaron graves lesiones

El ataque ocurrió el domingo, en horas de la madrugada, en la zona noroeste de la ciudad. La policía detuvo este lunes a los dos presuntos autores del hecho. La mujer tiene 34 años y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen.