Santa Fe: delincuentes hicieron caer a una motociclista y le provocaron graves lesiones

Un grave episodio de inseguridad ocurrió el pasado domingo, durante la madrugada, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Sobre avenida Blas Parera, en el cruce con calle J. R. Méndez, dos mujeres que circulaban en una moto fueron abordadas por dos delincuentes que se abalanzaron sobre ellas.
La conductora del vehículo (de 110 centímetros cúbicos) logró esquivar a los ladrones, pero uno de ellos alcanzó a agarrar a la mujer que viajaba como acompañante.
La “tironeó” de la ropa y la hizo caer pesadamente contra el asfalto. El fuerte golpe en la cabeza la dejó inconsciente.
Los malvivientes escaparon del lugar y la motociclista volvió por su cuñada para llevarla, como pudo hasta el cercano Hospital Iturraspe.
La víctima, de 33 años, fue examinada por personal médico, que le diagnosticó fractura de base de cráneo y hemorragia subaracnoidea (en la zona comprendida entre el cerebro y los delgados tejidos que lo cubren).
Ella fue derivada al Hospital José María Cullen, donde inmediatamente empezó a recibir una atención de mayor complejidad.
Uno de los presuntos autores del hecho fue arrestado durante las primeras horas de este lunes por el Comando Radioeléctrico, en el cruce de avenidas Blas Parera y Gorriti.
Se trata de un joven de 24 años.
A pocos metros de allí, sobre avenida Blas Parera pero frente al edificio del Servicio Penitenciario, fue aprehendido el otro de los sospechosos, de 23 años.
La víctima, con traumatismo encéfalo craneal grave, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen.
Por su parte, los dos acusados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).