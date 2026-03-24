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Juicio por abuso sexual

El jurado ordenó a Bill Cosby a pagar casi 20 millones de dólares a la víctima

El actor fue condenado por un abuso sexual cometido en 1972 en Los Ángeles. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con otras acusaciones de abuso sexual.

Bill Cosby es un reconocido comediante estadounidense.Bill Cosby es un reconocido comediante estadounidense.
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Un jurado de California, en Estados Unidos, ordenó este lunes (23.03.2026) al comediante Bill Cosby a pagar 19,25 millones a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

El fallo se da en relación con la demanda entablada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972.

Actor and comedian, Bill Cosby reacts while being notified a verdict is in at his sexual assault retrial case at the Montgomery County Courthouse in Norristown, Pennsylvania, U.S., April 26, 2018. Mark Makela/Pool via Reuters eeuu norristown Bill Cosby eeuu juicio comediante por abusos sexuales abuso sexual actor acusado tribunales juicio sentenciaFotos: archivo Reuters.

Motsinger declaró que trabajaba como camarera hace más de 50 años cuando el artista comenzó a acosarla. Durante la audiencia en Santa Mónica, se relató cómo el comediante había entrado inicialmente al restaurante donde trabajaba Motsinger, ahora de 84 años.

Un día, al recogerla en su limusina, Cosby le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.

Comenzó a perder el conocimiento intermitentemente y, de repente, se despertó en su casa, vestida solo con ropa interior.

"Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado", afirma la demanda. Los abogados declararon que Cosby, de 88 años, no recordaba ningún contacto sexual con Motsinger, pero que cualquier contacto que hubiera ocurrido había sido consensuado.

Cosby, en dificultades económicas

Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que influyó para que el jurado fallara a favor de la mujer.

Actor and comedian Bill Cosby departs after the fifth day of his sexual assault trial at the Montgomery County Courthouse in Norristown, Pennsylvania, U.S., June 9, 2017. REUTERS/Tom Mihalek TPX IMAGES OF THE DAY eeuu norristown Bill Cosby eeuu juicio comediante por abusos sexuales abuso sexual actor acusado tribunales juicioFotos: archivo Reuters.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby.

"Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", según información citada por The New York Times. El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

En libertad

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado tras el movimiento 'Me Too'.

Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual.

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