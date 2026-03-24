Líbano expulsa al embajador de Irán y abre una nueva grieta en plena escalada regional

El gobierno de Líbano toma una decisión de alto impacto político y diplomático al declarar persona no grata al embajador de Irán y exigir su salida del país en un plazo breve. La medida, que se comunica oficialmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se fundamenta en presuntas violaciones a las normas diplomáticas, en particular por declaraciones públicas del funcionario iraní sobre la política interna libanesa y por reuniones mantenidas sin coordinación con actores locales.
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El episodio se inscribe en un contexto de creciente fragilidad institucional y presión externa sobre Beirut, que busca equilibrar su política exterior en medio de un escenario regional cada vez más inestable. Desde el gobierno aclaran que la decisión no implica una ruptura de relaciones con Teherán, aunque sí marca un límite en lo que consideran injerencias indebidas. En paralelo, se convoca al representante diplomático libanés en Irán, en una señal de revisión bilateral que expone la profundidad del conflicto.
La reacción no tarda en llegar. Hezbollah, aliado estratégico de Irán en la región, rechaza la medida con dureza y la califica como imprudente. En un comunicado, el grupo sostiene que la decisión carece de fundamentos legales y advierte que podría afectar la estabilidad interna del país en un momento crítico.
Una decisión que tensiona el delicado equilibrio interno
La expulsión del embajador iraní expone las tensiones latentes dentro del sistema político libanés, atravesado por múltiples intereses y alianzas. Hezbollah interpreta la medida como una señal de alineamiento con sectores que buscan debilitar su influencia, mientras que desde el gobierno insisten en la necesidad de preservar la soberanía institucional y evitar cualquier tipo de interferencia externa.
El debate no se limita al plano diplomático. La discusión se traslada también al terreno político interno, donde la decisión reabre diferencias sobre el rol de los actores extranjeros en la vida institucional del país. Para algunos sectores, la medida representa un gesto de autonomía; para otros, implica un riesgo de profundizar divisiones en un escenario ya fragmentado.
En este contexto, la postura oficial intenta sostener un delicado equilibrio: mantener relaciones internacionales sin resignar control sobre las decisiones internas. Sin embargo, la respuesta de Hezbollah deja en evidencia que esa línea es cada vez más difícil de sostener.
Presión internacional y un conflicto que se amplifica
Mientras crece la tensión diplomática, el conflicto regional continúa escalando. Desde la presidencia libanesa advierten sobre la necesidad de intensificar la presión internacional para frenar los ataques israelíes y avanzar hacia un alto el fuego. La situación en el sur del país y el impacto sobre la población civil agregan urgencia a una agenda que combina seguridad, política exterior y estabilidad interna.
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En ese marco, el gobierno insiste en que el territorio libanés no debe ser escenario de disputas ajenas, en una referencia directa al rol de actores externos en el conflicto. La declaración refuerza una posición que busca recuperar centralidad estatal en la toma de decisiones vinculadas a la guerra y la paz, en línea con los acuerdos institucionales vigentes.
La expulsión del embajador iraní, lejos de ser un hecho aislado, se convierte así en un capítulo más de una disputa mayor que atraviesa a todo Medio Oriente. Con tensiones cruzadas, intereses estratégicos y un escenario militar en expansión, la región enfrenta un momento de alta volatilidad donde cada decisión puede tener consecuencias amplificadas.