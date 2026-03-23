Israel bombardeó el corazón de la Guardia Revolucionaria en Teherán
En una operación de precisión, las FDI atacaron sedes de inteligencia y fábricas de misiles balísticos. En paralelo, el gobierno de Netanyahu desvió tropas hacia Cisjordania por el aumento de la violencia interna.
Israel está desviando un batallón de combate de su frontera norte con Líbano hacia la Ribera Occidental ocupada en medio de un aumento en tiempos de guerra de la violencia de los colonos contra los palestinos. REUTERS/Mohamed Azakir
Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron este lunes que atacaron uno de los principales cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto con varios otros edificios militares en la capital iraní, Teherán. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo “una amplia oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní”, informaron las Fuerzas Armadas de Israel en un comunicado citado por CNN.
Más temprano, la agencia semioficial Fars señaló que varios puntos de Teherán fueron atacados en bombardeos israelíes. La Media Luna Roja iraní indicó que estaba “buscando entre los escombros de un edificio residencial en Teherán para encontrar a un niño”, lo que sugiere víctimas o personas atrapadas tras los ataques.
Según el comunicado militar israelí, entre los blancos alcanzados figuraban sedes de organizaciones de seguridad iraníes y sitios clave de fabricación de armas, además de instalaciones de investigación y producción relacionadas con electrónica, misiles balísticos y ojivas.
Un edificio quedó destruido en una zona residencial tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Xinhua/Shadati
En otro comunicado, respecto del cuartel de la Guardia Revolucionaria Islámica atacado, las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que la instalación era utilizada por el régimen para coordinar actividades de unidades y realizar evaluaciones de la situación, así como para dirigir a la fuerza paramilitar Basij.
Las fuerzas israelíes añadieron que el ataque forma parte de la fase operativa destinada a degradar los sistemas centrales del régimen iraní y sus capacidades de seguridad. También afirmaron que se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles, incluyendo el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.
Israel está desviando un batallón de combate de su frontera norte con Líbano hacia la Ribera Occidental ocupada en medio de un aumento en tiempos de guerra de la violencia de los colonos contra los palestinos, según un funcionario militar israelí.
El redespliegue de un batallón, que consta de cientos de soldados, supone una decisión significativa, ya que Israel está ampliando sus operaciones terrestres contra Hezbollah en el sur del Líbano.
Bomberos trabajan en una zona residencial post ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán. Xinhua/Shadati
La decisión se tomó ante el aumento de los delitos nacionalistas judíos contra los palestinos. El fuerte incremento de la violencia de los colonos se ha tratado en reuniones recientes entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas.
La violencia en la Ribera Occidental se ha disparado desde el inicio de la guerra con Irán. Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, dijo que ha habido un promedio de 10 ataques de colonos por día contra palestinos desde comienzos de marzo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, condenó la violencia de los colonos durante una visita a la zona la semana pasada, instando a “todos los elementos del Estado a actuar contra este fenómeno y ponerle fin antes de que sea demasiado tarde”.
Un portavoz de las FDI dijo: “De acuerdo con la evaluación de la situación en múltiples frentes, y tras los incidentes recientes en la zona, el jefe del Estado Mayor General, el teniente general Eyal Zamir, ordenó un refuerzo de soldados en el Mando Central, como parte del fortalecimiento de la preparación para diversos escenarios de defensa y ofensiva”. El Mando Central de Israel se refiere a la Ribera Occidental.