Tensión en Oriente Medio

Irán atacó Dimona, el corazón del programa nuclear de Israel

El régimen de Teherán lanzó un misil de largo alcance que impactó en las cercanías de la estratégica central atómica. Los servicios de emergencia reportan al menos 30 heridos en el sur del país, mientras la OIEA pide "máxima moderación" para evitar una catástrofe mayor.