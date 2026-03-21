Irán llama a la unidad islámica mientras la guerra en Medio Oriente se intensifica

Masud Pezeshkian sostuvo que Teherán no busca confrontar a los países vecinos, a los que llamó “hermanos”, pese a los recientes ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región.
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente iraní Masud Pezeshkian pidió este sábado 21 de marzo la unidad de los países islámicos frente a Israel, mientras Estados Unidos asegura haber debilitado la capacidad militar de Irán en el estrecho de Ormuz.
Masud Pezeshkian sostuvo que Teherán no busca confrontar a los países vecinos, a los que llamó “hermanos”, pese a los recientes ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región.
En un mensaje en inglés publicado en X durante el Aid al Fitr, el mandatario llamó a la unidad de los países islámicos y aseguró que “solo Israel se beneficia de nuestras divisiones”.
El Ejército estadounidense afirmó que los recientes bombardeos a instalaciones subterráneas de misiles de crucero de Irán redujeron su capacidad de amenazar el estrecho de Ormuz.
El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE. UU., detalló que los ataques destruyeron no solo la instalación principal, sino también sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar utilizados para monitorear movimientos navales.
Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán reportó ataques contra bases militares en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kurdistán iraquí, Baréin y la base británica Diego García, prolongando así la tensión en la región.