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Irán llama a la unidad islámica mientras la guerra en Medio Oriente se intensifica

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente iraní Masud Pezeshkian pidió este sábado 21 de marzo la unidad de los países islámicos frente a Israel, mientras Estados Unidos asegura haber debilitado la capacidad militar de Irán en el estrecho de Ormuz.

Presidente iraní insta a la solidaridad de países islámicos en pleno conflicto. Credito: REUTERSPresidente iraní insta a la solidaridad de países islámicos en pleno conflicto. Credito: REUTERS
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Masud Pezeshkian sostuvo que Teherán no busca confrontar a los países vecinos, a los que llamó “hermanos”, pese a los recientes ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región.

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En un mensaje en inglés publicado en X durante el Aid al Fitr, el mandatario llamó a la unidad de los países islámicos y aseguró que “solo Israel se beneficia de nuestras divisiones”.

Iranian President Masoud Pezeshkian speaks during a meeting in Tehran, Iran, February 21, 2026. Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYPresidente iraní insta a la solidaridad de países islámicos en pleno conflicto. Credito: REUTERS

El Ejército estadounidense afirmó que los recientes bombardeos a instalaciones subterráneas de misiles de crucero de Irán redujeron su capacidad de amenazar el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos asegura haber reducido la amenaza iraní

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El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE. UU., detalló que los ataques destruyeron no solo la instalación principal, sino también sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar utilizados para monitorear movimientos navales.

Iran's President Masoud Pezeshkian speaks during an interview with the state TV, amid protests, in Tehran, Iran in this screengrab obtained from a video released on January 11, 2026. IRIB/via Reuters TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE IRAN, BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. TPX IMAGES OF THE DAYPresidente iraní insta a la solidaridad de países islámicos en pleno conflicto. Credito: REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán reportó ataques contra bases militares en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kurdistán iraquí, Baréin y la base británica Diego García, prolongando así la tensión en la región.

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