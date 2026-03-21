Cohesión regional

Irán llama a la unidad islámica mientras la guerra en Medio Oriente se intensifica

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente iraní Masud Pezeshkian pidió este sábado 21 de marzo la unidad de los países islámicos frente a Israel, mientras Estados Unidos asegura haber debilitado la capacidad militar de Irán en el estrecho de Ormuz.