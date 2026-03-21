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Reino Unido se suma a la ofensiva contra Teherán en medio de una crisis energética global

Londres autorizó el uso de sus instalaciones militares para misiones defensivas en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump analiza el despliegue de tropas en la estratégica isla de Kharg, tras un ataque que terminó con la vida del portavoz de la Guardia Revolucionaria.

Conflicto en Medio Oriente: el Reino Unido cede sus bases para ataques contra IránConflicto en Medio Oriente: el Reino Unido cede sus bases para ataques contra Irán
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La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico de intensidad este viernes. El Gobierno del Reino Unido confirmó que permitirá a los Estados Unidos utilizar sus bases militares en territorio británico para lanzar operaciones destinadas a degradar las capacidades de misiles de Irán.

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La medida busca proteger la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial de crudo.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz, March 11, 2026. ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT VERIFICATION: - Identity of the vessel confirmed as Thai-flagged bulk carrier Mayuree Naree from IMO number, hull and superstructure seen in the images which matched file imagery of the vessel - Location confirmed as off north coast of Oman, in Strait of Hormuz, from ship tracking data from captured March 11 - Royal Thai Navy and United Kingdom Maritime Trade Operations reported that a cargo vessel was hit by an unknown projectile in the Strait of Hormuz on March 11 - Thailand-flagged bulk carrier Mayuree Naree was targeted and damaged approximately 11 nautical miles north of Oman, two maritime security sources said.La medida busca proteger la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial de crudo.

A través de un comunicado de Downing Street, Londres ratificó que el acuerdo se enmarca en la "autodefensa colectiva de la región", autorizando ataques específicos contra emplazamientos que amenacen buques comerciales y militares en la zona.

El factor Trump y la isla de Kharg

En paralelo, informes provenientes de Washington indican que el presidente Donald Trump evalúa una medida de alto impacto: el envío de tropas a la isla iraní de Kharg.

British Prime Minister Kier Starmer holds a roundtable meeting with writer Jack Thorne at Number 10 Downing Street in London, Britain, March 31, 2025. Prime Minister Keir Starmer is hosting a roundtable on adolescent safety with the creators of the television show 'Adolescence,' in discussion with charities and young people about issues raised in the show. Jack Taylor/Pool via REUTERSLondres ratificó que el acuerdo se enmarca en la "autodefensa colectiva de la región", autorizando ataques específicos contra emplazamientos que amenacen buques comerciales y militares en la zona.

Según el medio Axios, esta maniobra buscaría presionar a Teherán para que garantice la reapertura del flujo marítimo, aunque representaría un giro en la política de no intervención directa que el mandatario sostuvo durante su campaña.

El conflicto, que hoy cumple 21 días de hostilidades abiertas, sumó un capítulo clave con la confirmación de la muerte de Alí Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, durante un operativo conjunto entre fuerzas israelíes y estadounidenses.

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La ofensiva no es solo militar, sino también económica. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra una red de 16 entidades y personas acusadas de desviar más de 100 millones de dólares para financiar a Hezbolá desde 2020. La red, liderada por Alaa Hassan Hamieh, operaba en países tan diversos como Polonia, Canadá y Qatar.

Un Año Nuevo bajo fuego

Mientras en Teherán se celebraba el Año Nuevo persa, los ataques israelíes impactaron en la capital, al tiempo que drones iraníes respondían golpeando instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico.

El escenario actual plantea una guerra de desgaste que amenaza con alterar definitivamente la estabilidad de los mercados globales de energía.

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