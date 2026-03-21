Cede sus bases

Reino Unido se suma a la ofensiva contra Teherán en medio de una crisis energética global

Londres autorizó el uso de sus instalaciones militares para misiones defensivas en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump analiza el despliegue de tropas en la estratégica isla de Kharg, tras un ataque que terminó con la vida del portavoz de la Guardia Revolucionaria.