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Tragedia en Corea del Sur: 11 muertos y varios desaparecidos tras un incendio en una planta automotriz

Un incendio de magnitud asoló una fábrica de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon. Hay más de 50 heridos y las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona del desastre.

Las causas del incendio se desconocen, aunque testigos de lo ocurrido reportaron una explosión. Las causas del incendio se desconocen, aunque testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.
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Al menos 11 personas perdieron la vida y otras tres permanecen desaparecidas tras el devastador incendio ocurrido este viernes en una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro del país.

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El incidente, que conmociona a la región, dejó además un saldo de más de medio centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico.

South Korean President Lee Jae Myung inspects a burnt car parts factory in Daejeon, South Korea, March 21, 2026. Yonhap via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.Las causas del incendio se desconocen, aunque testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.

Según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los equipos de rescate recuperaron este sábado los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros calcinados de la factoría.

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El fuego se desató el viernes alrededor de las 13:17 (hora local), en un momento en que 170 operarios se encontraban cumpliendo sus tareas dentro de las instalaciones.

Desafío para los brigadistas

Las labores de extinción se extendieron por más de diez horas y enfrentaron complicaciones extremas.

La presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de la planta no solo aceleró la propagación de las llamas, sino que generó un riesgo inminente de explosiones químicas y derrumbes estructurales, impidiendo el ingreso inicial de los bomberos al edificio.

(260320) -- DAEJEON, 20 marzo, 2026 (Xinhua) -- Rescatistas trabajan en el sitio de un incendio que se desató en una fábrica de autopartes, en Daejeon, República de Corea, el 20 de marzo de 2026. Un gran incendio se desencadenó el viernes en una fábrica de autopartes de la República de Corea, dejando 53 heridos y otros 14 desaparecidos, informó la agencia de noticias Yonhap. (Xinhua/NEWSIS) (rtg) (ra) (vf)Las causas del incendio se desconocen, aunque testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.

Ante la magnitud del siniestro, la Agencia Nacional de Bomberos debió emitir una orden de movilización a nivel estatal, superando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Causas bajo investigación

Si bien el foco ígneo fue sofocado por completo tras casi medio día de trabajo, las causas del desastre aún son materia de investigación.

(260320) -- DAEJEON, 20 marzo, 2026 (Xinhua) -- Rescatistas trabajan en el sitio de un incendio que se desató en una fábrica de piezas para autos, en Daejeon, República de Corea, el 20 de marzo de 2026. Un incendio de grandes proporciones estalló el viernes en una fábrica de piezas para autos en Daejeon, República de Corea, lo que dejó 55 heridos y 14 desaparecidos, confirmaron las autoridades locales de bomberos. (Xinhua/Zhu Hui) (rtg) (ra) (ce)Las causas del incendio se desconocen, aunque testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.

Testigos presenciales relataron haber escuchado una fuerte explosión antes de que el humo negro cubriera el complejo industrial. Por estas horas, la prioridad de los rescatistas es localizar a los tres trabajadores que aún permanecen reportados como desaparecidos entre la estructura colapsada.

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