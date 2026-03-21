Tragedia en Corea del Sur: 11 muertos y varios desaparecidos tras un incendio en una planta automotriz

Al menos 11 personas perdieron la vida y otras tres permanecen desaparecidas tras el devastador incendio ocurrido este viernes en una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro del país.
Un incendio de magnitud asoló una fábrica de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon. Hay más de 50 heridos y las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona del desastre.
Al menos 11 personas perdieron la vida y otras tres permanecen desaparecidas tras el devastador incendio ocurrido este viernes en una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro del país.
El incidente, que conmociona a la región, dejó además un saldo de más de medio centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico.
Según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los equipos de rescate recuperaron este sábado los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros calcinados de la factoría.
El fuego se desató el viernes alrededor de las 13:17 (hora local), en un momento en que 170 operarios se encontraban cumpliendo sus tareas dentro de las instalaciones.
Las labores de extinción se extendieron por más de diez horas y enfrentaron complicaciones extremas.
La presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de la planta no solo aceleró la propagación de las llamas, sino que generó un riesgo inminente de explosiones químicas y derrumbes estructurales, impidiendo el ingreso inicial de los bomberos al edificio.
Ante la magnitud del siniestro, la Agencia Nacional de Bomberos debió emitir una orden de movilización a nivel estatal, superando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Si bien el foco ígneo fue sofocado por completo tras casi medio día de trabajo, las causas del desastre aún son materia de investigación.
Testigos presenciales relataron haber escuchado una fuerte explosión antes de que el humo negro cubriera el complejo industrial. Por estas horas, la prioridad de los rescatistas es localizar a los tres trabajadores que aún permanecen reportados como desaparecidos entre la estructura colapsada.