Asia

Tragedia en Corea del Sur: 11 muertos y varios desaparecidos tras un incendio en una planta automotriz

Un incendio de magnitud asoló una fábrica de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon. Hay más de 50 heridos y las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona del desastre.