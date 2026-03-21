Crece la ofensiva

Escala el conflicto en Medio Oriente: Israel anticipa ataques más intensos contra Irán

Tras nuevos ataques sobre instalaciones estratégicas iraníes, Israel anunció que intensificará su ofensiva en los próximos días. El conflicto suma tensión con la participación de Estados Unidos y movimientos militares en distintos puntos clave de Medio Oriente.