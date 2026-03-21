Trump suspenderá parcialmente sanciones al crudo iraní por 30 días
La decisión apunta a aliviar la presión sobre el mercado energético internacional, permitiendo la circulación de cargamentos ya despachados para moderar el impacto de la crisis en los precios del petróleo.
Trump endurece su postura en el conflicto. Crédito: REUTERS.
La administración de Donald Trump anunció una flexibilización temporal de las sanciones sobre el crudo de Irán, en un contexto marcado por la escalada en Oriente Medio y la creciente preocupación por el abastecimiento energético mundial. La medida tendrá una duración de 30 días y se aplicará únicamente al petróleo que ya se encuentra en tránsito.
Desde el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, aclararon que la suspensión no será total. La autorización se limitará a cargamentos previamente embarcados, mientras que los nuevos pedidos continuarán sujetos a las sanciones. Según informó Al Jazeera, la decisión busca aliviar tensiones en el mercado sin modificar de fondo la política de presión económica sobre Teherán.
Bessent aclara el alcance de la medida. Crédito: REUTERS.
Estrategiamilitar
En paralelo, Trump delineó lo que considera el tramo final del conflicto con Irán. A través de su red social Truth Social, el mandatario rechazó la posibilidad de un alto el fuego. Argumentó que no tiene sentido negociar una tregua cuando, según su visión, el adversario está siendo derrotado de manera contundente.
Esta narrativa de victoria total marca un giro en la estrategia de Washington. El presidente sugiere que los objetivos militares contra el régimen iraní están cerca de cumplirse, lo que permitiría iniciar una reducción progresiva de la presencia militar estadounidense en la región.
Sin embargo, este escenario no vino acompañado de un acercamiento diplomático. Por el contrario, Trump intensificó sus críticas hacia los aliados de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por su falta de intervención en la crisis.
El foco de su cuestionamiento está en el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio global de petróleo. Según el mandatario, los países europeos y otras potencias occidentales han optado por una postura pasiva frente a una situación que impacta directamente en los precios internacionales del crudo.
Impacto en el mercado energético
A pesar de lo que Trump describe como un éxito militar, los precios del petróleo continúan elevados debido a las restricciones en la circulación marítima. Para el presidente, esta situación podría resolverse con una intervención coordinada de los aliados, siempre que exista voluntad política.
Ormuz sigue bajo tensión. Crédito: REUTERS.
La persistente tensión en la región mantiene en vilo a los mercados, que observan con preocupación cualquier interrupción en el flujo del llamado “oro negro”.
Seguridad global
La postura de la Casa Blanca refleja un cambio hacia una doctrina más exigente en términos de responsabilidades compartidas. Trump dejó en claro que Estados Unidos no está dispuesto a sostener en soledad el costo de garantizar la seguridad en rutas estratégicas que benefician a otras naciones.
El mandatario remarcó que el control del Estrecho de Ormuz debería recaer en los países que dependen directamente de ese suministro energético. En este sentido, sostuvo que Estados Unidos, con mayor autonomía energética, puede adoptar una posición más distante.