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Trump cuestionó a miembros de la OTAN por el control del Estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense calificó a la alianza de “tigre de papel” tras el rechazo de los aliados a escoltar buques petroleros

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kylie CooperDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper
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El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), llamándolos "cobardes" por su renuencia a ayudar a escoltar buques a través del Estrecho de Ormuz, un corredor energético global vital que limita con Irán al norte.

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"¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!", escribió Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social según toma la Agencia Noticias Argentinas, de Xinhua.

La publicación de Trump en Truth.La publicación de Trump en Truth.

El mandatario continuó: "Ahora que la batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo".

Fuertes críticas

"¡Cobardes, y lo recordaremos!", añadió el presidente estadounidense, quien el martes admitió que su solicitud de escolta había sido rechazada por la mayoría de los miembros de la OTAN y los aliados de Estados Unidos, diciendo que está "decepcionado" con la decisión de la OTAN, al tiempo que afirmó que Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie".

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"Ya no "necesitamos" ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", escribió Trump en una publicación el martes.

U.S. President Donald Trump looks on during a presentation of the Commander-in-Chief's trophy to the U.S. Navy Midshipmen football team of the United States Naval Academy, at the White House in Washington, D.C., U.S., March 20, 2026. REUTERS/Kylie CooperDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper

"Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin", declaró Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, refiriéndose a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en Bruselas el lunes.

Ella añadió que "esta no es la guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego".

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