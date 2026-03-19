Guerra en Medio Oriente

Reapareció Netanyahu y pospuso nuevos ataques sobre el yacimiento de gas South Pars

Benjamin Netanyahu aseguró que Israel frenará por ahora nuevos ataques sobre el yacimiento gasífero South Pars, después de un pedido de Donald Trump. También afirmó que Irán no puede hoy enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos.