Estados Unidos no tiene fecha de finalización para la guerra con Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves durante una rueda de prensa en el Pentágono que Estados Unidos sigue “según lo previsto” en sus objetivos en la guerra con Irán, aunque todavía no ofrece un calendario definitivo sobre cuándo terminará el conflicto.
“No queremos establecer un plazo definitivo” para el fin de la guerra, dijo Hegseth, reportó la cadena CNN.
El desenlace final será determinado por el presidente Donald Trump, pero, añadió Hegseth, “como hemos dicho, vamos según lo previsto”.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Evan Vucci
Al responder a una pregunta sobre la capacidad continua de Irán para atacar con misiles a aliados de EE.UU., Hegseth reconoció que “entraron en este conflicto con una gran cantidad de armas”.
“Por eso seguimos siendo lo más agresivos y firmes posible contra su capacidad de misiles balísticos”, dijo el secretario de Defensa. Añadió, sin embargo, que Irán aún conserva “cierta capacidad”.
Donald Trump. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente Donald Trump no podía tolerar que Irán estuviera “cada vez más cerca” de obtener capacidades nucleares, dijo Hegseth, durante la rueda de prensa, pese a que una alta funcionaria de inteligencia de EE.UU. afirmó el día anterior que esas capacidades habían sido “obliteradas” durante ataques aéreos estadounidenses el año pasado y que Irán no había hecho esfuerzos claros por reactivar su programa.
“Lo que el presidente Trump no podía tolerar es que un régimen de esa naturaleza estuviera cada vez más cerca de capacidades nucleares, una capacidad que han dicho que querrían usar”, dijo Hegseth. “Y deberíamos creer lo que nuestros enemigos dicen que harían si obtuvieran el arma más peligrosa del mundo”.
Las declaraciones de inteligencia
Durante su declaración inicial ante una audiencia del Congreso el miércoles, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que el “programa de enriquecimiento nuclear” de Irán fue “obliterado” durante la Operación Midnight Hammer, que tuvo como objetivo algunas de sus instalaciones nucleares en junio pasado. También testificó que Irán no ha hecho esfuerzos significativos por reactivar su programa.
A pesar de que Trump y el Pentágono han dicho que esos ataques destruyeron completamente el programa nuclear de Irán, evaluaciones de inteligencia determinaron que ese no fue el caso, informó previamente CNN.
Hegseth dijo que Estados Unidos intentó avanzar en un acuerdo con Irán para evitar que el país construya un arma nuclear en el futuro.
Pero añadió: “Creo que todo el tiempo Irán básicamente decía: ‘Bueno, hablaremos mientras construimos más misiles y más vehículos aéreos no tripulados, y creamos este paraguas convencional para que, si lo decidimos, podamos intentar reconstituir el programa’, y pensaban, de manera ingenua, que el presidente Trump no haría nada al respecto”.