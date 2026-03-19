Arabia Saudita frenó un ataque con misiles y uno cayó cerca de una refinería en su capital

Las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaron ocho misiles balísticos dirigidos hacia Riad durante la noche del miércoles, según informó el Ministerio de Defensa.
Las defensas aéreas interceptaron varios proyectiles dirigidos a Riad y se registraron heridos leves junto con daños materiales tras la caída de restos en zonas residenciales.
Las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaron ocho misiles balísticos dirigidos hacia Riad durante la noche del miércoles, según informó el Ministerio de Defensa.
El episodio se produjo en un contexto de creciente tensión en la región y generó alarma entre los habitantes de la capital saudí.
A través de un comunicado difundido en la red social X, el ministerio precisó que cuatro misiles balísticos fueron interceptados y destruidos cuando se dirigían hacia Riad. Además, indicó que parte de uno de ellos cayó en las inmediaciones de una refinería ubicada al sur de la ciudad.
Horas antes, la misma cartera había reportado la neutralización de otros cuatro proyectiles, cuyos restos se dispersaron en distintas zonas de la capital.
La Defensa Civil Saudí confirmó que cuatro personas resultaron heridas a raíz de la caída de fragmentos de uno de los misiles interceptados en un área residencial. También se registraron daños materiales de menor consideración en viviendas y estructuras cercanas.
Vecinos de Riad reportaron múltiples explosiones en distintos puntos de la ciudad durante el ataque. Por primera vez desde el inicio del conflicto en la región, se activaron alertas en los teléfonos móviles de los residentes, como medida preventiva ante la situación.
El incidente se enmarca en un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente, tras varias semanas de enfrentamientos entre Irán y la alianza conformada por Estados Unidos e Israel. La situación mantiene en alerta a distintos países de la región.