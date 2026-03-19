#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cuatro heridos

Arabia Saudita frenó un ataque con misiles y uno cayó cerca de una refinería en su capital

Las defensas aéreas interceptaron varios proyectiles dirigidos a Riad y se registraron heridos leves junto con daños materiales tras la caída de restos en zonas residenciales.

Las defensas aéreas saudíes interceptaron ocho misiles lanzados hacia Riad. Crédito: XinhuaLas defensas aéreas saudíes interceptaron ocho misiles lanzados hacia Riad. Crédito: Xinhua
Seguinos en
Por: 

Las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaron ocho misiles balísticos dirigidos hacia Riad durante la noche del miércoles, según informó el Ministerio de Defensa.

El episodio se produjo en un contexto de creciente tensión en la región y generó alarma entre los habitantes de la capital saudí.

Mirá tambiénSigue alto el valor del petróleo por el conflicto en Medio Oriente

Intercepciones y caída de restos

A través de un comunicado difundido en la red social X, el ministerio precisó que cuatro misiles balísticos fueron interceptados y destruidos cuando se dirigían hacia Riad. Además, indicó que parte de uno de ellos cayó en las inmediaciones de una refinería ubicada al sur de la ciudad.

Horas antes, la misma cartera había reportado la neutralización de otros cuatro proyectiles, cuyos restos se dispersaron en distintas zonas de la capital.

Fire rises from an explosion following a strike near oil company Aramco, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Riyadh, Saudi Arabia, March 18, 2026, in this screengrab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters was able to confirm the location of the footage from building exterior and structures, utility towers, street lights and road layout which matched file and satellite images. Exact time was not verified however Saudi Arabia said it had intercepted and destroyed four ballistic missiles launched toward Riyadh on Wednesday. No older version of the video was found posted online before March 18. An Aramco facility was in the direction of the explosion. The tower seen in the video was within coordinates 24.595279993945525, 46.86933486366578.Arabia Saudita intercepta 8 misiles dirigidos a Riad. Crédito: REUTERS.

Heridos y daños materiales

La Defensa Civil Saudí confirmó que cuatro personas resultaron heridas a raíz de la caída de fragmentos de uno de los misiles interceptados en un área residencial. También se registraron daños materiales de menor consideración en viviendas y estructuras cercanas.

Vecinos de Riad reportaron múltiples explosiones en distintos puntos de la ciudad durante el ataque. Por primera vez desde el inicio del conflicto en la región, se activaron alertas en los teléfonos móviles de los residentes, como medida preventiva ante la situación.

El incidente se enmarca en un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente, tras varias semanas de enfrentamientos entre Irán y la alianza conformada por Estados Unidos e Israel. La situación mantiene en alerta a distintos países de la región.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Medio Oriente
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro