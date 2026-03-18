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Sigue alto el valor del petróleo por el conflicto en Medio Oriente

El barril de Brent se afianza por encima de los US$100, mientras Irán eleva una nueva amenaza en la región.

El crudo se dispara y crece la tensión por su efecto económico.El crudo se dispara y crece la tensión por su efecto económico.
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El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100 y encendió alertas por su impacto en la economía local. En un contexto de tensión geopolítica, la suba del crudo presiona sobre los combustibles y podría trasladarse a los precios en los próximos meses.

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El barril de petróleo Brent alcanzó este miércoles más de US$108, con un incremento del 4.5%. Este movimiento refuerza la tendencia alcista impulsada por la incertidumbre internacional y los conflictos en Medio Oriente.

El encarecimiento del crudo genera preocupación en Argentina, donde los combustibles ya registraron aumentos recientes. En las últimas dos semanas, los precios subieron alrededor de un 10%, a pesar de que desde YPF habían anticipado que no habría fuertes variaciones.

Una columna de humo se eleva tras el impacto de los restos de un dron iraní contra una instalación petrolera.Una columna de humo se eleva tras el impacto de los restos de un dron iraní contra una instalación petrolera.

Impacto en la inflación local

La suba del petróleo tiene un efecto directo sobre la inflación, especialmente a través de los combustibles y los costos logísticos. Según estimaciones privadas, el índice de precios de marzo volvió a ubicarse cerca del 3%, lo que refleja la presión de estos factores.

El encarecimiento energético también influye en otros rubros, como el transporte y los servicios, lo que amplifica su impacto en la economía cotidiana.

El petróleo supera los US$100 y presiona los mercados.El petróleo supera los US$100 y presiona los mercados.

Escalada de tensión en Medio Oriente

El contexto internacional sumó un nuevo foco de incertidumbre luego de que las Fuerzas Armadas de Irán emitieran una “alerta urgente” a ciudadanos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

En el comunicado, se advirtió que instalaciones energéticas clave podrían ser atacadas y se instó a la población a mantenerse alejada de esos puntos. “Estas instalaciones se han convertido en objetivos directos y legítimos, y serán atacadas en las próximas horas”, señalaron.

Además, el mensaje incluyó advertencias a los gobiernos de esos países sobre las consecuencias de involucrarse en el conflicto.

Ataques y efectos en el mercado

En paralelo, se registraron bombardeos sobre instalaciones energéticas en Irán, lo que obligó a cerrar sectores del yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo. Las áreas afectadas fueron puestas fuera de servicio para contener incendios y evitar su propagación.

Tras estos hechos, el precio del gas natural también mostró un fuerte incremento, con subas superiores al 5%, lo que refuerza la volatilidad en los mercados energéticos globales.

En este escenario, la evolución del conflicto y su impacto en la oferta de energía seguirán siendo factores clave para la economía mundial y, en particular, para países como Argentina.

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