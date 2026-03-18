Se incendió una de las refinerías de la petrolera estatal de México y dejó al menos cinco muertos

Este martes por la mañana se desató un incendio en una de las mayores refinerías de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en el complejo Dos Bocas, al sureste de México que dejó como saldo al menos cinco muertos.
Las llamas consumieron gran parte del complejo ubicado en el estado de Tabasco. La empresa comunicó que el accidente sucedió como consecuencia de las fuertes lluvias que en las últimas horas afectaron al estado.
Este martes por la mañana se desató un incendio en una de las mayores refinerías de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en el complejo Dos Bocas, al sureste de México que dejó como saldo al menos cinco muertos.
Según informó Pemex a través de un comunicado, el incendio de la refinería Olmeca -uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de Sheinbaum y de su predecesor López Obrador- sucedió como consecuencia de las fuertes lluvias que en las últimas horas afectaron al estado de Tabasco.
La empresa explicó que las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió. “Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex”, detalló la petrolera estatal.
Las llamaradas se alzaron en la oscuridad de la noche y enseguida respondieron los servicios de emergencia para intentar contenerlas. En ese transcurso, otras personas resultaron con quemaduras de distintos grados y debieron ser trasladadas a los hospitales más cercanos.
El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, próximo a las aguas del Golfo de México.
Asimismo, señalaron que el fuego pudo ser sofocado dos horas después de que inició gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia y en el mismo comunicado indicaron que “No representa riesgo para la población ni para los trabajadores”.
No obstante, a través de las redes sociales se viralizaron diferentes videos que dieron cuenta del tenor de las llamaradas que consumieron la instalación petrolera. El complejo sufrió importantes pérdidas económicas y materiales.
Entre las víctimas fatales, además de la trabajadora de la compañía, los medios locales reportaron que otro de los fallecidos fue un guardia de seguridad.
La construcción de la refinería en el complejo portuario de Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.
Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.
El 10 de febrero, se registró una explosión en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz que atraviesa la localidad de Loma Larga, en el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, cuando trabajadores realizaban labores de inyección con nitrógeno a la tubería. En el accidente murieron tres personas y otras cuatro resultaron lesionadas.