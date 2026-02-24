Golpe al crimen organizado

México bajo alerta máxima: refuerzan la seguridad nacional tras el abatimiento de "El Mencho"

El gobierno mexicano desplegó fuerzas federales en puntos estratégicos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Hay temor por una escalada de violencia y posibles disputas internas en el Cártel Jalisco Nueva Generación.