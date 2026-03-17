Un edificio en llamas en Manhattan alteró la previa del desfile de San Patricio

Un incendio provocó alarma en Midtown Manhattan, Nueva York, poco antes del inicio del desfile anual por el Día de San Patricio, que atrae a cerca de dos millones de personas a lo largo de la Quinta Avenida. Bomberos de la ciudad lograron controlar las llamas tras más de una hora de trabajo intenso, mientras una columna de humo era visible desde varios puntos cercanos.
El fuego ylarespuesta
El siniestro se originó en el sistema de climatización de un edificio en construcción ubicado en la calle East 43rd, entre la Quinta Avenida y Madison Avenue, a solo una cuadra del inicio del recorrido programado para las 11 de la mañana, hora local.
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) publicó videos que mostraban llamas saliendo de la terraza y destacó que no se registraron heridos, aunque el operativo requirió la presencia de todo el personal disponible.
Las autoridades advirtieron que el incidente generaría retrasos en el tránsito, cierres de calles e interrupciones en el transporte público, y solicitaron precaución a los vecinos y visitantes de la zona.
Incendio en un edificio de Nueva York. Crédito: REUTERS.
Preparativos y logística del desfile
El desfile de este año celebra la edición número 265 del evento y tiene previsto recorrer la Quinta Avenida durante aproximadamente cinco horas y media. La gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Zohran Mamdani, la comisionada del Departamento de Policía Jessica Tisch y la comisionada del Departamento de Bomberos Lillian Bonsignore son algunas de las personalidades que participan en la celebración.
Antes del desfile, Mamdani ofrecerá un desayuno en Gracie Mansion y asistirá a misa en la Catedral de San Patricio. Robert McCann, presidente de la Junta Directiva del Irish Arts Center, actúa como gran mariscal del evento, mientras que el 69º Batallón de Combate de la Guardia Nacional de Nueva York encabezará la marcha por 175ª vez.
Una densa columna de humo se eleva desde un incendio en Madison Avenue. Crédito: REUTERS.
Impacto ymedidas de seguridad
El edificio afectado estaba en obras y podría haber trabajadores en su interior. Los bomberos destacaron que la intervención inmediata fue crucial para evitar daños mayores y garantizar la seguridad de los presentes en los alrededores. Según las autoridades, la experiencia acumulada en eventos masivos permitió coordinar con rapidez la respuesta ante el incidente.