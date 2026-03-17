Texas: iba bailando sobre el techo de una camioneta en movimiento y salió despedido tras un choque

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido cerca de Port Aransas, Texas, dejó a un joven luchando por su vida y al conductor del vehículo involucrado detenido. El episodio tuvo como protagonistas a un Jeep y un Tesla.
Como consecuencia del impacto, un joven de 22 fue trasladado de urgencia a un hospital. El conductor del vehículo, señalado como responsable del impacto, fue detenido por manejar en estado de ebriedad.
Un fuerte accidente de tránsito ocurrido cerca de Port Aransas, Texas, dejó a un joven luchando por su vida y al conductor del vehículo involucrado detenido. El episodio tuvo como protagonistas a un Jeep y un Tesla.
De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Jeep chocó contra el Tesla y, como consecuencia del brutal impacto, el pasajero delantero del utilitario salió despedido del vehículo. La víctima, un hombre de 22 años, fue trasladada de urgencia a un hospital.
Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre el estado de salud del joven herido. La violencia del siniestro quedó reflejada tanto en los daños ocasionados como en la secuencia posterior, que fue registrada por testigos que se encontraban en la zona.
Según esos testimonios, el Jeep circulaba a unos 75 millas por hora al momento del choque. Además, quienes presenciaron la escena captaron en video los instantes posteriores al accidente, donde se observa a los ocupantes del vehículo intentando entender lo ocurrido mientras el acompañante permanecía tendido en el suelo.
Tras el hecho, las autoridades arrestaron al conductor del Jeep por conducir en estado de ebriedad. El caso volvió a poner el foco sobre las consecuencias de manejar alcoholizado, especialmente a alta velocidad, en rutas donde una maniobra imprudente puede derivar en una tragedia.