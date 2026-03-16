Condiciones extremas

Caos climático en Estados Unidos: tormentas de nieve y calor extremo paralizan al país

Un fenómeno de "triple amenaza" afecta a más de 100 millones de personas. El lunes comenzó con más de 3.000 vuelos cancelados, apagones masivos y alertas que van desde ventiscas en el norte hasta temperaturas récord de verano en el oeste.