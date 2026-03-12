Activan protocolos de emergencia

Ola de calor histórica en California: los termómetros rozan los 38 grados en un marzo inédito

Un sistema de alta presión genera temperaturas récord para esta época del año en el sur del estado norteamericano. Las autoridades de Los Ángeles emitieron alertas por riesgos de salud, mientras el Servicio Meteorológico advierte que el pico del fenómeno se registrará entre este jueves y viernes.