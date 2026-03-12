Ola de calor histórica en California: los termómetros rozan los 38 grados en un marzo inédito
Un sistema de alta presión genera temperaturas récord para esta época del año en el sur del estado norteamericano. Las autoridades de Los Ángeles emitieron alertas por riesgos de salud, mientras el Servicio Meteorológico advierte que el pico del fenómeno se registrará entre este jueves y viernes.
Ciudades como Los Ángeles, Long Beach y Fullerton han visto dispararse sus termómetros más de 10 grados por encima del promedio normal para esta fecha.
El sur de California atraviesa esta semana una situación climática excepcional que desafía todos los registros históricos para el mes de marzo. Un potente sistema de alta presión ha transformado el paisaje primaveral en un escenario de verano extremo, con temperaturas que ya alcanzan los 38°C en diversas localidades, obligando a las autoridades sanitarias a activar protocolos de emergencia para proteger a la población vulnerable.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno alcanzará su punto máximo de intensidad durante las jornadas de este jueves 12 y viernes 13 de marzo. Ciudades como Los Ángeles, Long Beach y Fullerton han visto dispararse sus termómetros más de 10 grados por encima del promedio normal para esta fecha, marcando un hito en la historia climática de la región.
Aunque se prevé un leve descenso térmico para el domingo, los expertos subrayan que estas anomalías son cada vez más frecuentes. REUTERS/Mike Blake
Riesgo sanitario y alerta oficial
El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles emitió una advertencia contundente ante el aumento de consultas médicas vinculadas a golpes de calor y deshidratación. Según estadísticas recientes citadas por organismos oficiales, los episodios de calor extremo fuera de temporada han provocado un incremento del 20% en las hospitalizaciones de personas mayores de 65 años en los últimos tres años.
"Estamos ante un escenario que representa una amenaza concreta para la salud pública", advirtieron desde el NWS. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación, mantener una hidratación constante y realizar vigilancia comunitaria, prestando especial atención a vecinos que vivan solos o carezcan de sistemas de refrigeración.
Impacto en la región y proyecciones
El fenómeno, descrito por los meteorólogos como una "cúpula de calor", no solo afecta a las grandes urbes costeras. En el interior, en zonas como Woodland Hills y los valles de Riverside, se espera que el aire seco y las altas temperaturas persistan hasta el comienzo del fin de semana.
Aunque se prevé un leve descenso térmico para el domingo, los expertos subrayan que estas anomalías son cada vez más frecuentes. En este sentido, investigadores internacionales vinculan estos "puntos calientes" con los efectos del cambio climático, que acelera la aparición de extremos térmicos incluso antes del inicio oficial del verano en el hemisferio norte.
"Estamos ante un escenario que representa una amenaza concreta para la salud pública", advirtieron desde el NWS.
Esta ola de calor en California no es un hecho aislado, sino un recordatorio de la vulnerabilidad de las infraestructuras urbanas frente a un clima que parece haber perdido su previsibilidad. Mientras los residentes de Los Ángeles buscan refugio en centros de enfriamiento y playas, la comunidad científica advierte que la adaptación a estos nuevos estándares de temperatura será el mayor desafío para las ciudades del siglo XXI.